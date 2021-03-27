內地當局借包括H&M、Nike等品牌拒用新疆棉花，啟動由國家主導的社交媒體行動，鼓吹網民抵制相關品牌。新華社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter上透露，官方將會發佈第四部新疆反恐鬥爭的新紀錄片，聲言片中會透露實質證據，有地方官員與恐怖份子勾結。不過，西方網民卻不以為然，質疑這紀錄片也是中共資助的反維吾爾族宣傳，外國人不論中共發放多少部片，外界都會繼續關注新疆的真實狀況。

胡錫進在Twitter上預告的紀錄片，片名為《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》，這是繼《中國新疆●反恐前沿》、《幕後黑手——東伊運與新疆暴恐》及《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》後，第四部當局發放的紀錄片，這部新片長約56分鐘，與前三部紀錄片一樣以英文旁述、加上中英雙語字幕。

《環球時報》聲稱，這部新紀錄片「集中披露此前不為外界所知的反恐鬥爭案例」，包括首次講述「兩面人」個案，亦首次公佈新疆少數民族語的問題教材，及首次講述被中共視為恐怖組統的「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，如何在內地傳播暴恐影音的情況。

《環時》引述中國現代國際關係研究院研究員、反恐問題專家李偉表示，新疆曾經一段時期恐怖襲擊活動十分頻繁，「實際上背後的黑手之一就是『兩面人』，他們為恐怖活動提供資金上、信息上或思想上的支持」。他又表示，在錄片「暗藏禍心的教材」的章節中，將首次公佈新疆少數民族語問題教材事件，講述「相關犯罪集團利用教育領域傳播極端思想」的情況。

報道聲稱這部新片，「更深層次上彰顯了反恐去極端化工作的正當性和必要性，對西方反華勢力的上述污衊無疑是一個有力的回擊」。

胡錫進在Twitter預告新錄片後，即時引發外國網民質疑，有網民直接詢問胡錫進：「這紀錄片是否獲中共資助？如果你能提供詳細資料，我將樂意觀看。」亦有網民稱中共反維族人的宣傳，與當年德國獨裁者希特納發放的反猶太人宣傳一樣，質疑不論中共發放多少紀錄片，外國人都不會觀看。亦有網民要求胡錫進拍片，講述如何將上百萬人捉到再教育營裏，「他們都是恐怖份子嗎」。

Twitter／《環球時報》

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