解放軍駐港隊近日進行海陸空聯合反恐演練，這次演習出動5艘艦艇、5架直升機及陸上作戰力量，陸軍車隊與低飛的空軍直升機沿港九新界主要道路巡邏，海軍與空軍進行聯合搜救，特戰部隊模擬登船制服恐怖份子。

內媒報道指，這次聯合演練模擬恐怖分子劫持數名人質，駐港部隊的海陸空戰備分隊出動，地面分隊、搭載特戰小隊的直升機及艦艇編隊亦有出動，「形成一張陸海空立體反恐網」。報道指出，接到恐怖分子劫持人質的消息後，駐軍聯合指揮所內，指揮控制、情報分析等人員研判情報，指揮各軍兵種分隊調整偵察方向，以摸清情況。

報道又稱，陸上反恐演練現場，十多名特戰隊員從直升機索降至任務區後，採取隱蔽滲透、心戰誘敵、突擊營救等方式，成功制服「恐怖分子」，圓滿解救「人質」。

內媒發佈的演習短片顯示，一隊駐港部隊的陸軍車隊，從石崗軍營出發，駛至昂船州大橋時，空軍的兩架直升機與直升機會合，開始陸空聯合巡邏。軍方聲稱，這次巡邏環繞港九新界，內媒的片段顯示，車隊曾經駛經吐露港公路、東區走廊等主要道路。

駐軍的海上聯合指揮所之後發出搜救指示，要求艦艇出動，與空軍協同搜索模擬的失事人員。完成這項任務後，部隊接獲命令，模擬進行海上追逃、攔截查證等任務，多名特戰部隊成員乘小艇登上模擬的可疑船隻，制服多名可疑者。

報道聲稱，演習前，解放軍都有通報港府相關部門，並遵守香港航道、港口、航空管理法律，這次演習則是要全面檢驗駐港部隊履行防務的能力。

駐港部隊不定期會進行各式演習，去年10月在新田軍營進行操炮演習，爆炸聲嚇壞附近居民，去年8月駐軍的惠艦則出海演習，更模擬在南海「擊沉敵艦」。在去年7月實施「港版國安法」後，駐港部隊連續多日發放投擲手榴彈、暴雨中練靶等，以震懾港人。

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