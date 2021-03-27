中國駐美大使崔天凱昨晚接受央視《白·問》節目主持人白岩松連線訪問時表示， 美國總拜登近日的講話，反映了美國決策者對華政策上的一種糾結，一方面認識到中美需要合作，但同時又放不下一種心態，即這個世界好像總是幾個大國『輪流坐莊』來統治世界，擔心主導地位會或霸權被中國取代。他指這是對中國發展目標和當今世界潮流很大的誤讀。

崔天凱不認為中美進入了「新冷戰」階段，更不應該進入這種狀態，重申中美之間應本著不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神來處理雙邊關係，中方亦從不強求其他國家選邊站隊。

他又談及近日H＆M、Nike、adidas等國外企業抵制新疆棉花，在中國互聯網引發憤怒。在談及「美國開始打『新疆牌』背後的用意」時，他提醒某些跨國公司，這是「很危險的先例」。他說：「如果他們服從於一些利益集團的特殊需要，故意去擾亂甚至破壞市場的運作，破壞國際供應鏈、產業鏈的正常運作，這就開了一個很危險的先例。」

崔天凱指，事件背後實際上反映了美國和其他有些國家，一些政治勢力想要遏制中國、分裂中國、打壓中國的企圖，所以才不惜工本、沒有底線製造了很多很荒唐的謠言，利用他們在世界上的話語權到處散播。

至於中美領事館是否會重開，崔天凱表示解鈴還須繫鈴人，希望美方能表現出誠意，表現出認真的態度。首先要說明的是，關閉總領事館、限制外交人員活動、打壓中方記者，等等這些事情都是美方挑起，所有這些錯誤的限制，都應該得到糾正。

中新網

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