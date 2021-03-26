大陸與西方諸國關係緊張之際，台美關係更上一層樓。台灣昨日與美國在台協會（AIT）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，建立合作及分享資訊的平台，強化台美夥伴關係。台駐美代表蕭美琴形容，海巡工作小組將令台美夥伴關係更強韌。蔡英文總統則表示，此舉顯示台美合作再前進了一大步。

蕭美琴於美東時間25日上午，與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）共同簽署上述備忘錄，同場有多名美國官員觀禮，包括國務院亞太局代理助卿金聖（Sung Kim）、美國海岸巡防隊國際事務暨外交政策處處長Ann Castiglione-Cataldo等人。蕭致辭時表示，正如蔡總統說「海洋就寫在台灣人的DNA裏」，台作為印太地區利害關係人，願意在海洋相關議題上貢獻，期待成立海巡工作小組後有更強韌的夥伴關係。

北京︰把台灣推向災難

蔡英文昨在fb發文表示，台美將建立「海巡工作小組」，提供海巡署—藍色國土的守護者和美國海岸巡防隊U.S. Coast Guard 一個聯繫、合作、分享資訊的平台，讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。而台美簽署海巡工作小組瞭解備忘錄，被視為反制大陸的《海警法》。自2月開始實施的《海警法》允許海警部隊對外國船舶使用武器，令周邊海域情勢更趨緊張。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚稱，堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，並稱民進黨當局「倚美謀獨」，只會把台灣推向災難。

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