【蒙蔽雙眼】

新疆棉事件激起千層浪，引發中港台演藝界風暴，在台灣政壇亦捲起風波。台灣藝人彭于晏、張鈞甯、許光漢及歐陽娜娜紛紛表忠，發表聲明與涉事品牌解約，同為台灣藝人羅志祥前天亦急於表態力挺新疆棉，即使他沒有任何代言，與涉事品牌完全沒有關係，猶如局外人。台灣行政院長蘇貞昌昨天直指：「有些人不知輕重，為了自己利益，不知人權重要。」

去年身陷桃色醜聞，羅志祥被迫退出大陸市場，昨天突然在微博發文，表態「我支持新疆棉花」，讓大陸網民十分受落，大量留言表示支持羅，「但凡和國家利益有關的，每次你都是第一時間支持」、「羅志祥一直很愛國」，更祝福他未來發展順遂。不過台灣網民卻非常反感，斥責他只愛人民幣。羅昨天在台北街頭拍攝，被記者問到為何支持新疆棉，黑面表示拒絕受訪。

台灣網紅波特王在facebook專頁上載自己拿着H&M紙袋的照片，支持該品牌抵制新疆棉花，對於台灣藝人輕易跪下配合中共，他認為不用失望，而是一開始就不該有期望，「他們可能一輩子都不會想管什麼人權、政治，只是感覺風向不對了，趕緊發文表態，避免自己也被出征。」

數名台灣藝人表態支持新疆棉，台灣文化部長李永得昨在立法院被質詢時表示，藝人或許是商業利益考量，但若以文化部立場，呼籲這些藝人從人類普世價值來看，不要為個人利益，以及替侵害人權背書。

蘇貞昌則提到有些人不知輕重，為了自己利益，不知人權重要，繼而做出不符合國家利益、不尊重人權的言行，呼籲大家一起為人權發聲、為世界的人權進步努力。民進黨立委吳思瑤建議台灣政府嚴管使用新疆棉，協力倡議社會配合，尤其紡織業正是台灣強項，這是台灣走向更好的機會，若有更多社會主流國家響應，台灣也應當一起禁止。蘇貞昌未有表明帶頭禁用新疆棉，僅表示違反人權作為，態度都是抵制，至於新疆棉，目前各個部門尚未遞交相關報告。

蔡英文籲京停壓迫維人

台灣總統蔡英文昨晚在fb專頁發文，指北京當局放任民間以民族主義及愛國主義對企業施壓，不會帶來任何正面意義，也無助於促進中國成為所謂「負責任大國」的目標。 蔡強調人權是普世價值，呼籲北京當局正視維吾爾族的人權議題，「唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。」國民黨昨晚亦發聲明，呼籲兩岸執政者應協助節制強迫表態的風氣，保護受波及的台灣藝人與企業。

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