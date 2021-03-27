與台灣並無邦交的比利時聯邦參議院，昨日通過一項友台決議，決議要求比利時政府應與歐盟共同協助台灣參與世衞（WHO）在內等國際組織，中國駐比利時大使館隨即發出聲明譴責。台灣外交部今日表示，中國駐比利時大使館涉及台灣主權的說法悖離事實，謬誤且扭曲，違反台灣人民意志。

比利時參議院這項友台決議，昨日是以49票贊成、0票反對、5票棄權通過。中國駐比利時大使館在官網發出聲明，表達強烈不滿，堅決反對比利時通過該決議，並予強烈譴責。

台灣外交部今日表示，關注中國駐比利時大使館的聲明，涉及台灣主權的誤謬與扭曲說法；這些說法悖離事實，也違反台灣人民意志，「中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀，無論中國政府如何扭曲對台主張，都無法改變這事實」。

台灣外交部又強調，台灣人民會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值的理念相近夥伴共同努力，持續推動參與世界衛生組織等聯合國專門機構，對國際社會做出實際貢獻。

資料顯示，台灣近日積極推動民間外交，以及與歐美等國家的國會議員進行溝通連繫，很多歐洲國家的國會，包括比利時都有所謂「友台小組」。去年5月，比利時聯邦眾議院已通過議案，力挺台灣的民主發展及國際參與。

中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！