台灣與帛琉達成旅遊氣泡安排後，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）明日將會訪台，並預計在4月1日乘搭旅遊氣泡的首個航班，與台灣遊客一同飛回帛琉。台灣當局在桃園機場安排特別通道，讓惠恕仁一行在機場國賓接待室完成入境手續，直接前往下榻酒店。台灣總統蔡英文將於下周二（30日）在總統府與惠恕仁會面，並設宴款待。

惠恕仁明日將會乘包機飛抵桃園機場，台灣當局將依國賓禮遇迎接，代表團會從登機門直接進入國賓接待室，與其他民眾分開，外交部的禮車將會在國賓接待室外，接載惠恕仁離開機場，前往下榻的晶華酒店。根據目前的安排，行政院長蘇貞昌後日將會在酒店宴請惠恕仁伉儷，蔡英文則會於30日下午在總統府接見惠恕仁、晚間設宴款待，相關細節還在規劃當中。

早前台媒報道，惠恕仁在台灣的行程相當緊密，29日他將舉行訪台國際記者會，以及由帛琉旅遊管理局駐台辦事處舉辦的帛琉旅遊宣傳活動。

惠恕仁之前表示，希望藉這次訪問能招商引資，為台帛兩地開創更多商務投資的機會，振興經濟並尋求更多的醫衞合作。由於帛琉政府希望與台灣旅遊、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁此行將前往南台灣，參訪船舶製造及水產養殖業。

惠恕仁預定於4月1日與台帛旅遊氣泡首批旅客，一同乘坐班機回國。6間有出售相關產品的旅行社銷情不俗，部份旅行社稱首發團一推出瞬即被「秒殺」，各間旅行社大部份名額已經爆滿。參加首發團的旅客，要在起飛前5個半小時到達機場接受檢測，取得陰性報告後，即可辦理登機手續。

中央社

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