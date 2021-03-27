瑞典時裝H&M以及美國運動用品Nike等國際品牌，去年因新疆強迫勞動而拒用當地棉花後，日前遭中共翻舊賬，拿來反制歐盟就新疆人權問題的制裁，可是，內地網民的「義和團式愛國」行動，在《環時》要求「保持理性，提防混入人群中煽動情緒」之後，運動有冷卻迹象。不過，網上流傳有民眾以另類方式支持，浙江寧波有民眾昨晚在李寧專賣店前排隊買鞋，以示支持國貨，新華社旗下的《參考消息》則發文，稱這場鬥爭「才剛剛開始」

曾經多次號召網民翻牆「出征」、內地網軍組織「帝吧」今早在微博上載「網民投稿」，指浙江省寧波市的李寧分店外，「很多大學生在排隊買鞋，隔壁的AJ、H&M都沒人」，即時引發網民熱議：「這些年輕人越來越棒了！」「李寧品牌的鞋子也很好穿。」「李寧人超多，我買的也不少！」而上上載不少在李寧店購物的照片。

然而，有網民則上載圖片，稱排隊的學生只有照片中的十多人，時間只是晚上9時左右，「沒有熬夜排隊」，也有網民稱李寧沒像Nike等品牌做飢餓營銷，甚麼產品都能在網上買到，「完全可以網上買啊，我就從網上買」。也有網民稱，晚上要排隊的話，「第二天買就好啦」。

對於內地網民的「熱情」冷卻得這麼快，新華社旗下的《參考消息》發表題為「H&M事件過去了？鬥爭才剛剛開始！」文章，指出過去兩日內地網民和消費者「用腳投票」，已經取得「一定的階段性成果」，不過評論認為，這次事件只折射西方借新疆話題「圍剿中國」只是冰山一角，更稱「鬥爭實際上早已開始，也遠未結束」。

文章指出列舉美國一連串打壓行為，包括前國務卿蓬佩奧卸任前認定新疆出現種族滅絕和強迫勞動，嚴禁美國進口新疆棉花與番茄，拜登政府上台後「全盤接棒」；美國去年又將「東突厥斯坦伊斯蘭運動」從恐怖組織名單上刪除，「對新疆的去極端化等治理措施極盡揑造抹黑之能事」，而且聯同西方各國宣佈制裁等等。

文章指，「中國不可能聽憑美西方在正常經貿往來中硬塞進西式人權價值觀，那將嚴重扭曲國際市場的資源配置方式」。更聲言「中國不可能聽憑西方世界依靠話語霸權和謊言構陷，就隨意擺佈全球價值鏈，那將對全球秩序構成毀滅性破壞」。

新浪微博／《參考消息》

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