內地當局翻舊賬，近日發起「國家主導」社交媒體行動，網民抵制曾經表示拒用新疆棉花的國際品牌，包括Nike、Adidas等。可是，近日在江蘇省考察的國務院總理李克強，卻前往一間為Nike、Adidas提供化工原料的合資工廠考察，內媒相當低調，未有提及到這工廠的行程。

李克強昨日在南京市考察中德合資的巴斯夫（BASF）化工廠，內地微博顯示，工廠的大批員工都等待李克強一行到達，當李與工廠的中外高層走出來時，大批工人向他鼓掌，高呼「總理好」，李亦有與部份工人握手，他更向在場的工人稱，希望他們能將工廠造成全球知名。

「巴斯夫給某些鞋做鞋底的！」網上轉載李克強考察的照片及短片，除留意到李克強與工廠高層，全部都沒有戴口罩，有群聚之嫌，還留意到這間工廠的客戶不簡單。內地的公開資料顯示，巴斯夫有向Nike 、Adidas等品牌提供化工原料，這工廠去年中國的銷售額達85億歐元（約781億港元），目前中國是巴斯夫全球第二大市場，僅次於美國。

近日網民對於國際知名品牌發起抵制，不少網民在留言評論時都顯得特別小心：「不要亂評論，容易惹麻煩，看看照片，點點贊，發發表情……」「克強同志還在zz（睡覺）嗎？」「府院之別，彰顯了對外開放的決心……」

對於李克強這次到江蘇考察，內地媒體只有報道李克強前日在常州的行程，包括到多間高科技企業考察，向員工說「要踏踏實實地工作」，及前日在南京召開經濟形勢部分地方政府主要負責人視頻座談會，未有提及他在南京，包括到這間化工廠及往南京大學考察的行程。

自由亞洲電台／新浪微博

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