電視機越出越薄，亦越出越大，但消費者對於電視機的尺寸又是否了解？天津一名男子從網絡平台京東商城向第三方賣家購買一部150吋大電視機，但收貨後發現只有100吋，賣家解釋「我們家的150吋，就是這麼大」，後來又揭發賣家原來早知電視機大小與聲稱的不符，只是「博大霧」企圖欺騙消費者，買家最後決定將京東、電視機賣家和電視機生產商告上法庭。

去年12月，田先生用48,150元人民幣（約57,207港元）在京東商城「耀揚電器專營店」買一部150吋「長虹牌」高清電視，但安裝師傅發現這個所謂的「150吋電視」，和他們平時安裝的100吋電視差不多，並向田先生提出當中可能有問題。田先生見包裝寫150吋電視，初時不以為意，但後來發現買回來的電視確實只有100吋，且花了100吋電視的4倍價格。

其後，安裝師傅向田先生透露，事前曾接到賣家來電，指示師傅「有個100吋電視，要當150吋賣」，安裝時「甚麼都別說」，即賣家早知電視機尺寸，企圖瞞騙消費者。因為安裝師傅願意作證，田先生決定報警。

報警後，京東客服向田先生表示，賣家已在商品中提醒，售賣的「150吋電視」是225cmX130cm，這個尺吋即是國際標準的100吋。田先生不能認同京東的解釋，堅持將賣家、電視機生產商和京東商城告上法庭，除了要求賣家賠償，還希望京東對銷售假冒產品賠禮道歉，並嚴查此前所有銷售紀錄，向受害者賠償。

電視生產廠家廣州創響電子科技有限公司負責人表示正了解事件，拒絕受訪，賣家「耀揚電器專營店」的電話一直無人接聽。京東則聲稱已禁止該賣家在平台繼續經營，並會加強巡檢平台，如發現商家違規會嚴格處理。

不過，這並非首次在京東發現電視機尺寸不符現實。消費者張女士早前亦透過京東向第三方商家買了一部100吋電視，貨到後發現只有85吋，京東其後與張女士和解，張女士獲得賠償並保留了電視機。

北京律師陳亮指，根據《消費者權益保護法》規定，商家提供有關商品或者服務的質量、性能、用途、有效期等訊息應當真實全面。而商家將100吋的電視當150吋賣，明顯屬欺詐，田先生可要求3倍賠償。若京東事先知情，但沒及時制止，也要承擔連帶責任。

央視

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