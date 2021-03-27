內地當局翻舊賬，近日發起「國家主導」社交媒體行動，網民抵制曾經表示拒用新疆棉花的國際品牌，包括H&M、Nike、Adidas等。可是，同屬良好棉花發展協會（BCI）會員的LVMH，旗下內地富豪最愛的各個品包括LV、Dior、Bvlgari、Céline等等，都沒有被抵制，大批內地網民紛紛跳出為奢侈品護航，聲稱LVMH「沒發表聲明」，就可以免受抵制。可是，網民指這樣的抵制，最受影響的都是最基層的人。

來自法國的LVMH，自2017年成為BCI的會員，而這次抵制風波，是源於BCI批評新疆存在強迫勞動，要求停止使用新疆棉花，多個國際著名品牌紛紛響應。網民認為，根據這個邏輯，LVMH旗下的所有奢侈品品牌，都應該受中國民眾抵制。

然而，不少內地的網民卻認為，參與BCI與發聲明拒用新疆棉花「是兩回事」。有網民在豆瓣網上留言說：「其實我覺得參加BCI是正常的，畢竟它一開始沒有這個（拒用新疆棉花）聲明！」「僅參與BCI和主動發聲明是兩回事啊，BCI兩千多企業會員呢！」「品牌單獨發言抵制新疆棉的絕不可原諒！」

亦有網民聲稱，要是知道LVHM是BCI的會員，就不會買旗下的奢侈品：「還想買個Céline的包，省錢了，我還是背新疆長絨棉布包！」「本來好幾個牌子有最近想買的東西，還好吧，又不是沒有替代品……」「馬上刪掉LV代購！」

不過，有較理性的網民則表示，平時消費就是買奢侈品的人，抵制這些品牌對他們根本沒有影響，「抵制到最後受苦的，不還是底層員工底層群眾，那些店舖員工、工廠和紡織廠工人才是真的受影響」。

LVMH旗下的品牌包括LV、Dior、Bvlgari、LOEWE、Céline、Fendi等等，中國則是全球奢侈品最大的市場，去年的銷售額接近3,500億元人民幣（約4,170億港元），即使不斷加價，內地名店外總會有排隊的人龍。

豆瓣網

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