內地吹起一片抵制外國品牌之風，當中中港台演藝界表忠最迅速，反觀內地體育界，僅有球隊上海申花疑「P走」Nike標誌，並上傳照片至微博，惟獲Nike贊助球衣的中國足協截至昨晚仍未表態。西班牙品牌卡爾美（KELME）則試圖乘虛而入，不但去信足協明言希望贊助中超聯賽和國家隊，連品牌官方微博亦獻媚聲言「力挺中國新疆棉」。

國足中超未表態抵制

Nike因拒用新疆棉，近日飽受內地網民圍攻，不少藝人更終止與該品牌合作。不過Nike贊助的中超和國足，卻未有反應，Nike在中國足壇的前途未明。中國足球網站「懂球帝」早前就率先展示一封聲稱是 KELME向足協發出的信件，信中表示該公司「致力於中國足球長期健康發展，一直是KELME堅持的初心；希望能為贊助中超及中國足球國家隊貢獻一分力量。」KELME官方亦發文稱「卡爾美力挺中國新疆棉，美麗新疆好山好水好棉花，我們優選優質新疆棉花」。

KELME為西班牙運動用品品牌，去年從西班牙甲組聯賽降班的愛斯賓奴由該品牌贊助，其在90年代一度成為皇家馬德里的球衣贊助商，現也有贊助中甲球會。

此外，國產品牌也覬覦國足球衣贊助商地位，總部位於廣州的銳克甚至為國足設計一款新球衣。銳克表示，不忘民族品牌之初心，銳克願為中超聯賽和中國足球國家隊貢獻綿薄之力。

懂球帝/鳳凰網