北京當局為反擊美歐制裁，不惜翻炒多個國際品牌去年拒用新疆「血棉花」的聲明，以煽動內地網民反西方情緒，兩岸三地多達40位的藝人惟恐被波及，紛紛與H&M、Nike、Converse、Adidas及Puma等被點名的國際品牌割席，解除代言人合約。但作為Puma大中華區代言人的台灣女歌星蔡依林，卻遲遲未表態，因而被大陸網民狂罵，「當你的台灣巨星吧！滾出大陸」、「去美國發歌吧」。

據了解，與Puma有代言合作的台灣藝人，除蔡依林外，「小鮮肉」許光漢前日早已由大陸的經理人公司代為與Puma劃清界線。大陸網民隨即將矛指向更早成為Puma代言人的蔡依林，狠批她遲遲未表態，心態可議。蔡依林的經理人公司官網、個人微博很快便充斥大陸網民的不滿留言，「當你的台灣巨星吧！滾出大陸」、「刷新國人下限」，「去美國發歌吧」。

不過，也有娛樂博主表示蔡依林因為即將開演唱會，贊助方就是PUMA，此時解約會有很大的麻煩，強調蔡依林及其工作室微博已將所有PUMA相關消息撤下，淘寶旗艦店也下架所有蔡依林代言相關商品，「說明蔡依林團隊正與PUMA談判」，要大陸粉絲不要太過心急。

該名娛樂博主還強調：「蔡依林任何時候都沒有讓我失望過，疫情沒有、地震沒有，慈善一直在，我相信她會處理好所有事情。」

不過，截至今日下午2時，無論是蔡依林工作室或是個人微博，最新貼文都停留在3月22日及21日，並未就今次事件伯出任何表態。

微博

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