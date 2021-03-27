兩岸疫情最新情況：大陸26日新增12宗確診，其中11宗為境外輸入病例（上海6宗，湖南2宗，四川2宗，廣東1宗），江西省報告一宗本地感染病例；大陸累計確診90,159宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,013宗，死亡個案10宗。

世衞追查武漢肺炎疫源的專家小組，預料會在未來數日完成報告，並公開發表。有指，報告的結論還在等待中方認可。而中廣外交人員昨日在北京向駐華使節舉行吹風會時透露，專家小組認為由蝙蝠直接或間接傳染給人類、或經冷凍食品運輸傳播的可能性較大，而由武漢研究病毒的實驗室傳出是極不可能。不過，美國前疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，毒是從武漢病毒研究所洩漏的，並且於前年9至10月開始蔓延。

美國之音報道，世衞調查小組成員、丹麥科學家安巴雷克（Peter Ben Embarek）表示，報告正進入定稿階段，「確定我們沒有小的錯誤，所有專家都得同意報告內容，我們還必須完成中英雙語版本。我們必須在兩個不同的時區，以兩種語言工作。因此進行到這裡是一個很緩慢、很複雜的過程。」

世衞調查報告的公佈時間已經多次推遲。丹麥科學家安巴雷克承認，由於這份400頁報告涉及數百人名字，很多細節需要仔細翻譯，他形容修改和翻譯過程痛苦。他又表示：「內容現在已經完成了，我預期再過數日整個過程將完成，報告將可以發表。」

世衞突發衛生事件專案執行主任萊恩（Michael Ryan）強調，世衞赴中國調查病毒源頭活動是與中國的合作活動，他說：「出於對成員國的尊重，報告將作為任務報告與成員國分享，供他們考慮和討論。顯然報告隨後在此過程中會公開發佈。」

萊恩之前曾明確說過，這項活動不是一項對錯誤進行的獨立調查。他說，世衞無權對一個成員國進行這樣的調查。

與此同時，中國外交部則是在周五透過向外國使節通報的形式，率先發佈了對新冠病毒溯源的結論性意見，專家組成員檢視4個可能傳播的方式，認為病毒經過動物傳播的途徑和冷鏈食品傳播的假設可能性最大，而實驗室洩露的可能性最小。這一口徑與世衞以及中國政府月中向歐洲駐中使節傳達的調子基本一致。

中方人員又批評報告仍未公佈，個別國家便開始迫不及待地拉攏各國簽署所謂「聯合聲明」，要反對這份報告，做法是極不道德。

但病毒學家、非營利科學機構《生物科學資源專案》創辦人拉瑟姆（Jonathan Latham）說，中國的這一呼籲在邏輯上站不住腳，「所有證據都顯示病毒來自中國：第一，它是從武漢開始的；第二，截至目前，所有最接近新冠（SARS-CoV-2）的病毒都在附近，主要在雲南省，有一個在泰國北部。因此，就公開可獲得的資料而言，到國外尋找的邏輯極為薄弱。」

剛離任美國疾控中心主任一的雷德菲爾德亦認為，病毒是由武漢病毒研究所洩漏，但並非有人蓄意所為。他解釋，過往當病原體從動物傳染給人類時，往往需要一段時間才能增強傳播力，但病毒在短時間成為最具傳染性的病毒之一，認為病毒可能是研究人員進行研究時無意中受到感染，再帶出實驗室，又指以往亦有出現實驗室人員感染病毒的情況。

美國之音／ 法廣網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！