中共當局翻炒多個國際品牌拒用涉及強迫勞動的新疆棉花，成功煽動內地網民仇外情緒，除H&M、Nike及Adidas等品牌受牽連外，就連瑞典家具品牌IKEA（宜家）亦遭殃。有內地網民表示，IKEA因未有找藝人代言，一開始時「成功神隱」沒有遭到抵制，但昨日有許多網民發現IKEA亦曾發出過拒用新疆棉的聲明，因此在微博發動「出征」行動。

目前，IKEA的官微上，充滿不少網民謾罵的留言。但前日剛爆發抵制潮時，只有極少數網民在IKEA的微博留言，還不確定IKEA是否曾發表過拒用新疆棉的聲明。直至昨日，情況出現變化，網民將矛頭直指IKEA，還要求該公司表態。

一時間，網民瘋狂在IKEA官微留言：「H&M就是宜家接下來的命運」、「滾出中國市場」，「差點又讓宜家神隱了，H&M就是你們接下來的命運！」、「再也不逛宜家了，你們抵制新疆棉，我抵制你們！」、「以為默不做聲就沒事嗎？別想再躲了！」「不能留活口」、「宜家是BCI的創始成員之一。滾吧，滾出大陸去」、「你原來和H&M是一家的，你等死吧你啊」、「宜家就是家具界的hm」、「聽說你家也是BCI成員，我們觀其行聽其言了」、「立刻滾蛋」。

印度媒體WION國際頻道報道，在「新疆棉」爭議爆發之前，美國前總統特朗普，去年就已對「新疆棉花」實施進口禁令，後來才發生各大國際品牌拒用「新疆棉」事件。事實上，棉花在全球市場中，利潤相當驚人，單單去年棉花總產值就高達385.4億美元，而全世界的棉製品中，使用中國產出的棉花佔五分之一，總出口額為141億美元，而中國棉總量當中，「新疆棉」佔86%。

微博/ 《自由時報》

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