電動車巨企Tesla（特斯拉）不務正業，玩酒大受歡迎，連空的酒瓶也有市有價。Tesla近日在內地官網上架了一款玻璃酒瓶，預售價達779元人民幣（下同，約927港元）。有網民譏諷Tesla在精準收割韭菜（網絡用語；韭菜指被大戶宰割的散戶）。

據Tesla官網介紹，這款狀如充電符號的金黃色玻璃酒瓶，是人工吹製而成，容量約750毫升，放在金屬支架上，聲稱「可契合多種場合，且具收藏價值」。玻璃酒瓶正預售，客戶落單後最快要2周後才發貨。官網指，這個酒瓶的設計靈感源自Tesla的龍舌蘭酒。

據內地科技網站IT之家報道，去年11月Tesla在美國官網推出了第一款龍舌蘭酒Tesla Tequila，每瓶售價250美元（約1,942港元），上架即被搶購一空，隨後更在eBay被炒至400到1,500美元（約3,107至11,652港元），有些賣家還將空酒瓶炒到了1,000美元（約7,768港元）。

而Tesla賣酒，源於一向不按常理出牌的創辦人馬斯克（Elon Musk）於2018年愚人節開的一次玩笑。當時他聲稱自己破產，暈倒在電動車Model 3旁，周邊佈滿了「Teslaquila」酒瓶。不過，「Teslaquila」最終未取得商標權，之後改以「Tesla Tequila」為名發售。

對於Tesla連空酒瓶也「肥水不流別人田」，自己來出售，不少網民調侃說，空酒樽也賣779元，說得上是「金貴」，笑言Tesla在「精準收割韭菜」，空酒瓶則是「智商鑑定器」。

快科技／聯合報

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