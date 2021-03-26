中澳關係持續惡化，中國商務部昨日宣佈，自3月28日起對澳洲葡萄酒徵收116.2%至218.4%的反傾銷稅，為期五年。中國原本是澳洲葡萄酒的最大市場，年均銷售達12億澳幣（約71億港元），但去年12月澳洲葡萄酒出口中國幾乎歸零。

澳乾草疑被禁

澳洲葡萄酒公司分別被徵收稅率不等的反傾銷稅，其中最低的 Australia Swan Vintage Pty Ltd的116.2%，大多數公司則被徵收167.1%，最高稅率則達218.4%。而澳洲最大釀酒商Treasury Wine Estates被徵收的反傾銷稅設定在175.6%，該集團以奔富（Penfolds）葡萄酒品牌著名。

由於武漢肺炎疫情大流行期間，澳洲公開呼籲全球各國要對病毒進行溯源調查，而觸怒北京，導致中澳之間的關係持續惡化，中方透過各種貿易措施，展現對澳洲的報復性制裁。

去年8月，商務部決定對澳洲葡萄酒進行反傾銷立案調查；11月，當局發佈初裁公告，認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷，開始徵收107.1%至212.1%的臨時反傾銷保證金；12月11日起再開徵6.3%至6.4%臨時反補貼稅保證金。

而繼龍蝦、紅酒、煤礦等產品後，乾草（內地稱麥燕草）疑成為中國針對的新目標。近日，中國檢疫部門接連在來自澳洲的燕麥乾草中發現鼠類。自上月開始，逾20間向中國出口乾草的澳企許可證已過期，但均未獲續期。

新華社/中央社