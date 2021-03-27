中國與美歐已形成「新冷戰」的對抗格局，目前只能靠不斷挑動國內的仇外情緒，企圖以「經濟民粹主義」擊破美歐的合縱連橫。新一輪宣傳戰攻勢，是出訪東歐塞爾維亞的中國國務委員兼國防部長魏鳳和，昨日專程到當年遭美軍「誤炸」的中國駐南聯使館舊址「憑吊烈士」，並聲稱中國軍隊絕不允許這樣的歷史重演。內媒今日高調報道，料新仇舊恨加劇內地近日的反西方情緒。軍事評論員黃東則批評，中共為了宣傳有決心打敗美國，竟「食22年前老本」，明顯是黔驢技窮。

據新華網報道，魏鳳和昨日在塞爾維亞的訪問行程相當緊湊，除了與塞爾維亞總統武契奇見面外，還觀摩塞軍衞戍旅演練；之後又與塞爾維亞副總理兼國防部長斯特凡諾維奇舉行會談。其間，魏鳳和還到中國駐南斯拉夫被炸使館舊址「憑吊烈士」及獻上鮮花。

魏鳳和表示，中國人民永遠不會忘記這段歷史，中國軍隊絕不允許這樣的歷史重演，「我們完全有能力、有決心捍衞國家主權、安全、發展利益」。

軍事評論員黃東表示，魏鳳和今次「憑吊烈士」的舉行，既有大內宣，也有大外宣的作用，目的是要表達中方反美决心堅定不移。他說：「22年前差距咁大也不怕美國，今日更有優勢有底氣有自信，有需要時可以戰勝美國。」

不過，黃東認為，北京當局在中國駐南斯拉夫使館被炸20周年時沒有隆重紀念，現在卻「抽死人水」煽動民族主義及反美情緒，其實已暴露自己「黔驢技窮」，除了用反西方民族主義企圖凝聚民心之外，已經變不出新花樣，只能夠繼續「吃22年前老本」。黃東又指，今年北約在南海會舉行大規模演習，相信中國方面會組織更大規模以及更具針對性的聯合演習予以反制。

1999年5月8日科索沃戰爭期間，以美國為首的北約部隊出動B-2隱形轟炸機進行轟炸任務，卻命中中國駐南斯拉夫使館，當場炸死中國《新華社》記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎夫婦，事件轟動國際社會。中國認為這是一次蓄意的轟炸，內地民眾開始在全球發起大規模反美示威活動，包括到北京、上海等美國及其他北約國家大使館前抗議。

北約雖然堅持事件屬「誤炸」，但最後同意作出賠償，中美關係才逐步紓解，但這也讓當時正發展經濟的中國，開始大規模增加國防預算支出。而近年，中美關係變差，每年5月8日，內地網民在官方的默許下，都會在各大社交平台洗版：「銘記歷史，勿忘國恥」。

《蘋果》記者/ 新華網

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