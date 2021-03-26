【本報訊】德國奢侈品牌Hugo Boss前晚在微博表明會繼續支持新疆棉，但其後中國網民發現該品牌官網還有去年發表不用新疆棉的聲明，斥Hugo Boss「陰陽企業」、「兩面三刀」。另外，全國多地H&M分店遭停業，有商場也跟風拆下H&M招牌。

Hugo Boss微博前晚發聲明，指「多年來，我們一直尊重一個中國原則，堅決捍衞國家主權和領土完整」，並指「我們將會繼續採購和支持新疆棉花。」聲明本獲大批中國人叫好，但昨風向又轉，因有人發現Hugo Boss去年在「牆外」發表拒用新疆棉的聲明，中國網民即回「牆內」微博斥Hugo Boss「這牌子雙面人，這個更可狠，當中國人是儍瓜。」至昨晚本報記者仍能在Hugo Boss官網的「供應鏈的社會層面」中找到該篇拒用新疆棉聲明。

曾因709事件在中國被強迫電視認罪的瑞典維權人士達林Peter Darlin也在Twitter上提到Hugo Boss在1997年的一則聲明：「Hugo Boss承認與德國納粹的關係，作為一個家族生意，在1930年代為納粹軍製作制服，當中包括希特拉及黨衞隊（SS）。」

河北拆H&M招牌

至於在風眼中心的H&M昨繼續在中國被清算，河北衡水一個商場昨早將H&M建在外牆的招牌拆下，店舖則張貼停業告示；石家莊一個商場前日開始撤下牆外的大型廣告、用白布遮擋商場內的H&M招牌，另外，北京和山東濟南分別有至少一家和四家H&M暫停營業。長春一個商場發聲明指H&M「一邊大賺中國人的血汗錢，一邊傲慢的肆意中傷中國」，故解除與H&M的合約，並在昨日拆除H&M的商標，不過有網民就揭發，該商場與H&M的合約在過去的農曆新年已完，大罵該商場「發愛國財」。