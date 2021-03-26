武漢肺炎肆虐全球逾年，隨着各國疫苗投產，抗疫工作進入接種疫苗階段。國家衞健委周五（26日）表示，截至周四，中國累計接種武肺疫苗超過9,100萬劑次，內媒財新網指，接種服務需求為原本的兒童免疫接種服務體系帶來壓力，不僅前線接種人員工作量增加，甚至連兒童常規疫苗針次安排的問題同樣備受關注。呼吸系統專科醫生梁子超接受《蘋果》訪問時表示，若兒童接種疫苗受阻，會增加內地百日咳、麻疹等傳染病在社區爆發的風險，惟香港與內地環境不同，相信香港不會出現同類情況。

中華預防醫學會秘書長梁曉峰在上周六（20日）北京舉行的「新冠疫情下免疫策略交流大會」表示，世界衞生組織統計，百白破（即百日咳、白喉、破傷風混合疫苗）的接種率近30年來首次出現下降，類似情況今後可能還會出現，包括武肺疫苗開始大規模人群接種，或佔用常規免疫工作的資源。

報道指出，疫苗接種過程中，各地需開設臨時接種點，將武肺疫苗接種與常規疫苗接種區隔開，但接種人員仍從負責的常規的單位抽調，基層工作人員壓力巨大。

全國政協委員馮丹龍向「財新網」表示，基層預防接種人員不但要負責武肺疫苗的接種，同時還要按公共衞生服務要求接種免疫規劃疫苗、非免疫規劃疫苗，最終或顧此失彼，影響武肺疫情防控和其他傳染病的防控工作。

馮丹龍亦提出，「每萬服務人口至少一名的人員」標準設於2004年，當時國家免疫規劃疫苗為5種，但目前國家免疫規劃疫苗數量已達14種，接種工作量至少增加了3倍。2019年，全國每萬服務人口的常規免疫接種人員平均僅為1.7人，即使表面達到標準，但無法滿足實際需要。

山東省疾病預防控制中心副主任徐愛強認為，即便疫情再發生或者資源被佔用，常規免疫不應該停。徐愛強認為，有幾種疫苗的接種、補種要優先考慮，例如對應疾病發病較多或者危險較大的疫苗，如百白破疫苗；另外，和全球和國家戰略目標相關的接種亦不能停，比如脊灰疫苗、麻疹疫苗。

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》（China CDC Weekly）去年12月發表的文章顯示，在武漢肺炎早期階段，中國免疫規劃疫苗和非免疫規劃疫苗接種量分別曾下降80%和90%，從2020年3月開始，接種服務陸續恢復，在3至6個月追趕後， 94.4%（近9,000萬）被推遲的疫苗接種被趕上。

呼吸系統專科醫生梁子超指，內地已有一段時間無出現武肺大爆發，惟麻疹等傳染病仍有出現。白喉、破傷風、百日咳、麻疹、水痘等傳染病疫苗保護功效相當高，接種工作不應受影響。如果為公眾接種武肺疫苗，而影響注射其他恆常疫苗工作，或會增加相關傳染病在社區爆發的機會：「雖然有社交距離措施或者戴口罩，但仍無辦法有百分百保護。尤其麻疹傳染性好高，如果唔打疫苗，就有機會出現爆發。」由於香港出生率偏低，未必對兒童接種疫苗有太大影響。

梁子超續稱，國內地區幅員與人口分佈較香港分散，而且醫療人手比例上，香港與內地有一定差距，「內地農村基層開始發展，護士人手比例相對低，偏遠地區醫護人手可能更單薄，所以無法與單一城市比較」。香港的武肺疫苗接種工作，除公營機構外，私人醫生亦有參與，分擔整個接種工作，故香港人手未必會出現與內地相同的情況。

《蘋果》記者／財新網

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