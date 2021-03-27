長榮海運流年不利？繼承租的貨輪「長賜號」堵塞蘇彝士運河多日未脫困，影響全球貨運後，今日又在江蘇南京和台灣台北發生「堵塞」事故，引發關注。有大陸網民笑指長榮海運真的「台堵（台獨諧音）了」。

內地網上今日（27日）熱傳一張長榮貨運的照片，顯示一輛載着長榮貨櫃的大貨車疑在高速公路上發生事故，打橫堵塞着最少3條行車線，令後面大批車輛無法通行，排成長長車龍。

根據網民從閉路電視的截圖研判，事故地點應該是位於長春—深圳高速公路（代號G25）的南京路段，事發時間為今早9時55分許。該輛紅色車頭卡車載着「EVERGREEN」綠色貨櫃，似乎撞到了一輛私家車後，整輛車打橫堵住高速公路。

長榮海運接連出事故「累街坊」，有不少大陸網民留言，笑指這是「台堵（台獨）了」，也有人指希望未來不要再有涉及長榮海運的壞消息，也有網民很理性，指事件責任出在司機，與運載的「長榮貨櫃」無關。

另外，有台灣讀者向台《蘋果新聞網》爆料稱，中午12時許，長榮海運承租的大型貨櫃船「長雅輪」在台北港遭起重機撞到，致煙囪嚴重變形，無法開航達2小時，影響後來的船隻無法進港。

長榮證實此宗事故，指貨輪經檢查，煙囪只是輕微凹損，不影響適航性及排煙功能，下午2時14分已按原定時程開船，否認有影響台北港運作。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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