瑞典時裝H&M以及美國運動用品Nike等國際品牌，去年因新疆強迫勞動而拒用當地棉花被中國翻舊賬，引發內地民眾「義和團式愛國」行動，同時亦引發外國停用後，新疆棉會否出現滯銷的憂慮 ?繼昨日官媒引述新疆官員及棉花種植者，聲稱市場無問題後，中國棉花協會昨日再公開表示，新疆棉花不缺訂單，即使沒有瑞士良好棉花發展協會（BCI）認證，亦不會影響銷路。

中國棉花協會的聲明，首先表明「堅決反對以美國為首的西方各國對新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制」，更批評知名國際品牌拒用新疆棉花，「嚴重損害新疆乃至中國棉紡織產業聲譽，造成惡劣影響」，該會「強烈敦促」這些品牌「停止錯誤做法」。

內地紅星新聞則引述中國棉花協會棉農分會會長曹會慶表示，「新疆棉花不缺訂單，而紡織廠永遠面臨原料問題」。他表示，新疆棉花在內地棉紡織企業中，口碑極好，不論色澤、強力、長度、馬值（Micronaire，棉花纖維線密度與成熟度的綜合指標）等都表現出眾。新疆棉花一般農曆新年前都可以清庫，一般內地紡織廠都要用上65%以上的新疆棉花，再與其他內地棉花或進口棉花，進行混紡。

對於發放認證的BCI，停止對新疆棉花發出認證，（瑞士良好棉花發展協會）認證，都不會造成新疆棉花積壓。他表示，去年武漢疫情爆發，東南亞、印度等地因為無法控制疫情，很多訂單都從東南亞的工廠轉到中國，大陸的棉花需求大增達到1,000萬噸，他表示新疆棉花產量才500多萬噸，銷路完全沒有問題。

對於這次外國品牌拒用新疆棉花，不時公開評論兩岸政經問題的台灣財信傳媒董事長謝金河在FB表示，這次中國高調追擊外國品牌的獵巫行動，下一步可能會觸及各品牌的生產基地，「代工業者可能首當其衝」，「勢必衝擊整個供應鏈體系」，他認為，國際品牌大廠一定會「重新評價未來中國市場的風險，還有製造供應鏈」，在這場風暴中，近年努力將生產基地從中國轉到越南、柬埔寨的台灣紡織、鞋業代工企業，可能有新一次的機會。

紅星新聞／Facebook

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