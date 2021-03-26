新疆棉事件，引起內地有民眾義和團式抵制西方服裝品牌。正當外界以為事件將持續蔓延、發酵之際，官媒《環球時報》昨凌晨發表的一篇評論文章，稱「抵制H&M的隊伍裏混進了壞人」，形容有人藉風潮推動「加速主義」，「我反對不了你，就給你下套，鼓譟你走向極端，製造分裂」，呼籲民眾「保持理性」，提防煽動。

促防「高級黑」搞加速主義

抵制H&M、Nike等國際品牌的行動幾近狂熱，《環時》旗下網站「環球網」昨日凌晨發文圖降溫，一篇署名「补壹刀」的評論文章，直截了當以「今天，抵制H&M的群眾隊伍裏混進了壞人！」為題，警告民眾保持警惕。文章先揚後抑，開篇簡要描述近日風波，包括官方發聲及民間自發行動等，讚揚社會大眾觸覺敏銳，團結「保衞新疆」。惟該百多字的褒獎之詞後，隨即是一段粗體文字：「同時，輿論也注意到一些摻雜其中不那麼理智的舉動，以及試圖攪渾水、高級黑、搞加速主義的力量。」

文章其後大篇幅敍述官方否認新疆強迫勞動的說辭，並羅列近日有人燒Nike鞋、到店舖抗議、謾罵代言藝人等情況。文章形容，此情景「好像配合好一樣」，令人憶起2012年反日運動時的「經濟義和團」。評論亦引述網民「發現了套路」，及服裝業界網友抱怨抵制事件，損害內地店家利益；並提醒民眾提防「煽動仇恨的反串黑」。

《環球時報》