美國、歐盟、英國及加拿大日前就新疆人權問題先後宣佈制裁中國，北京當局隨即作出反擊，翻炒H&M、Nike及adidas等國際品牌去年拒用涉及強迫勞動的新疆柨花舊聞，肆意煽動內地民眾「義和團式」反西方情緒。然而，海外華文媒體「多維新聞網」的一篇評論文章，卻反指這場突然爆發的「新疆棉花大戰」，是西方國家精心選擇的一個戰場，不僅抹黑了中國，還提高了中國政府在新疆的管治成本，在一定程度上影響中國和外部的經濟聯繫，但同時也反映中國的軟實力與巧實力的不足。該文的相關論調，相信是較為接近北京方面的想法。

這篇評論文章一開始，就是這場「新疆棉花大戰」，與這些年不斷升級的中美對抗，以及不斷發酵的新疆話題高度關聯，「是中美乃至中西方之間圍繞新疆展開鬥爭的一個側面，一個被對手精心選擇的戰場」。

文章避重就輕，並沒有提及新疆再教育營以及中共打壓維族宗教信仰等爭議，只表示，從幾年前開始，以美國為主的西方政府與媒體、智庫等，就開始圍繞中國政府在新疆的去極端化與職業培訓工作制造話題，從而把新疆作為一張遏制中國的牌打，推動問題朝向今天的事態發展。

文章認為，新疆棉花大戰是中國在「軟實力」（Soft power）以及「巧實力」（Smart power）具體運用上，目前最大的「短板」。文章寫道：「只要國際主流媒體與話語權掌握在美國手裏，同時美國的盟友體系又尚能有效運轉，華盛頓要折騰一個國家，要製造一個事件，可以說是太簡單了，成本低到可以忽略不計，而由此給對方造成的困擾與損失，則往往是天文數字」。

文章續稱，不僅在新疆問題上，在香港問題上也是這樣，「在香港問題上，美國幾乎沒有投入甚麼成本，就通過幾個非政府組織給香港反對派一些數量有限的贊助，在媒體上發幾篇文章，接見幾個香港反對派並講了幾句支持香港民主自由與抗爭的話，最多不過以國內法方式出台了兩個涉港法案，就在香港掀起了那麼大的巨浪，給中國帶來了那麼大一場麻煩」。

至於美國為何要選舉新疆棉花下手，文章分析指出，棉花是新疆最主要的支柱產業，產值達千億元以上，對中國經濟也至關重要，「BCI終止向新疆採購棉花的要求，帶動的是全球兩千多個商業品牌的決策，它給中國帶來的影響絕不僅僅局限在新疆，而是全產業鏈的，在此背後是數千億美元的產業鏈和上千萬中國就業人口，以及中國連續二十幾年位居世界第一紡織品服裝出口大國的位置」。

文章因而得出結論：「根本就是一場針對新疆的非傳統戰爭，是要讓新疆失去經濟造血與就業承載能力，滅掉新疆乃至中國的棉花產業」。更關鍵的是，在中美對抗升級，美國正推動與中國「脫鉤」，而中國在實施反「脫鉤」。而中國方及民間近年出現的反應，一切正中美國的戰略預期。文章最後認為，中國的硬實力雖然這些年在和美國快速接近，但是在對軟實力以及巧實力的理解與使用上，還存在很大差距。

多維新聞網

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