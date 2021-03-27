歐盟、美、加等西方國家接連就新疆人權問題制裁中國。中國外交部宣佈，對美國及加拿大實施反制裁，涉及3人和1組織。

外交部網站今晚公告，指美國及加拿大基於謊言和虛假信息，在22日單邊制裁新疆有關人員和組織。

中方決定，對美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins），加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁，禁止上述人員入境中國內地及香港、澳門，禁止中國公民及機構同上述人員交易或同上述組織往來。同時，此前中方對美方在涉疆問題上嚴重損害中方主權和利益人員的制裁仍然有效。

公告強調，中國政府捍衞國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。中方敦促有關方面糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，否則必將玩火自焚。

是次中方制裁的對象之一曼欽，本身是美維珍尼亞前州長夫人，而美國國際宗教自由委員會副主席伯金斯，則曾是路易斯安那州州議員，加拿大聯邦眾議員莊文浩就曾角逐加拿大保守黨黨魁。

外交部網站

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