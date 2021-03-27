福建兩貨船相撞 1人獲救6人失蹤

福建寧德三都澳雞公山附近水域，27日凌晨5時多發生兩艘貨船相撞事故，其中一艘貨輪沉沒，7名船員跌落水，1人獲救，6人失蹤。福州籍水產品運輸船「豐海78」輪與寧德籍貨船「豐源68」輪，27日發生碰撞，「豐源68」輪沉沒，船上7人跌落水，福建海事部門接報後，3艘海巡艇趕往現場開展搜救，漁船亦協助搜尋失蹤船員，但暫僅一人獲救。

共軍殲10擾台

台灣空軍今天發佈共機動態，1架殲10侵擾西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。台美昨天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，共有20架次共機侵擾台灣西南防空識別區，其中轟6K、運8反潛機更罕見侵擾台灣東南方。是次共機擾台規模，是自台國防部去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發佈共機動態以來，規模最大一次，亦是今年數量最多一次。

濟南餐廳爆燃起火

山東濟南市歷城區華龍路一間餐廳27日早上8時多發生爆燃起火，事故造成3人受傷。濟南消防接報後，調派6架消防車、40人趕赴現場處置。9時15分，火勢受控，明火隨後被撲滅，事故造成3人受傷，具體原因正在調查中。

「熊貓專列」成都開出

中國首列「熊貓專列」精品列車周三從成都北站開出，沿成昆鐵路駛向峨眉站。專列集交通、住宿、餐飲、娛樂、會議等多功能於一身，旅客更可在專列上打麻雀、唱K及沖涼，配置豪華，被稱作是「移動的星級酒店」。「熊貓專列」由去年11月中開始進行升級改造。全列定員為252席。

綜合報道

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