台美關係更進一步，美台簽署海巡合作備忘錄，即時引發中共反應，昨日派出20架共軍飛機闖入台灣空域，破共機擾台單日以來新高，亦引發美台關切。美國國務院嚴正敦促北京停止對台灣施壓，台總統府批評中共軍事挑釁，將無助區域和平及兩岸關係，行政院長蘇貞昌更指，「窮兵黷武是浪費國力」，共軍飛擾台實在沒必要。

美國與台灣簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，中共接連出動20架軍機擾台，創台灣國防部公佈統計以來最多架次的一次，美國國務院發言人以背景方式，書面回應中央社記者提問時表示，美國嚴正敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣，發言人重申，北京當局應與台灣進行有意義對話。

台灣總統府發言人張惇涵上午則表示，台灣與區域周邊理念相近的國家共同合作，都是為維護台灣海峽與區域和平穩定。北京當局單方面進行軍事挑釁行為，不單無助區域和平穩定，也無助於兩岸關係發展，更不會得到台灣人民的支持。

張惇涵強調，台軍與國安單位都有完整掌握共機擾台情況，並且有適當應對，確保台海和平，請台灣民眾放心。

蘇貞昌今早出席公開活動時，亦提及昨日共機擾台。他表示，台灣與美國簽備忘錄，是為維護區域和平穩定做努力，共軍飛機不斷擾台實在是浪費其國力，完全沒有必要。

蘇貞昌稱「世界是一體的」，人民是最希望和平、安居樂業，任何國家窮兵黷武，「浪費的是國力，擔憂的是人民」。他強調台灣作為民主、自由理念價值相同的國家，台灣跟美國和周邊愛好自由、民主價值的國家都是一體，共同為維護地區的和平做努力。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／《自由時報》

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