國際品牌H＆M一則「拒用新疆血棉花」的舊聲明，突然被共青團「翻舊賬」，在內地掀起一場打着愛國旗號的民粹主義鬥爭，迄今短短4天，已禍延至多個國際品牌。《蘋果》梳理事件，讓讀者了解這場鬥爭的來龍去脈。

3月22日

歐盟當日宣佈就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，分別有4名中國官員與1個實體被實施旅遊禁令與凍結資產，美國其後宣佈制裁2名中國官員，加拿大及英國亦向中國實施與歐盟相若的制裁名單。美、英、加外長更發表聯合聲明，指中國鎮壓維族證據確鑿，一致要求中國停止有關行為，公正對待新疆的受難者。

中國即晚向歐盟實施反制措施，制裁歐洲10名人員和4個實體。

3月24日

國務委員兼公安部部長趙克志當日結束在新疆一連六日的考察調研，強調要加強國際反恐合作，堅決挫敗「以疆制華」及「以恐遏華」的圖謀。

同日，共青團中央就在其官方微博賬號內，接連發佈了兩則煽動性訊息。其中一則貼上了H＆M去年在「拒用新疆血棉花」的聲明，並批評H&M「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想」；另一則則以圖文強調：「新疆棉花不吃這一套」。

隨即，官媒、軍媒齊齊發文，「全力開火」圍剿H&M。小粉紅響應官方「號召」，揚言抵制H＆M。天貓、京都等電商平台火速下架H&M商品，內地藝人紛紛發聲明割席，代言人宋茜與黃軒第一時間發聲明「和H&M已無合作」。

當晚，已經從官網撤下有關聲明的H&M，在官方微博回應事件，但因沒有作出正式道歉，反而令網民怒火更熾，在短短個半小時內，即有逾5萬網民留言高喊：「強烈要求hm退出中國！」

3月25日

「血棉花」風波擴大，蔓延至曾於去年發聲明表達拒用新疆棉花的國際品牌，掀起了一場品牌外交戰。包括Nike、Adidas、Zara、優衣庫（Uniqlo）、Burberry及Tommy Hilfiger等品牌都被「翻舊賬」，遭指摘在新疆問題上冒犯中國人。Nike、Adidas、GAP、日本UNIQLO等品牌企硬，未撤相關聲明。多個國產品牌則趁勢表明撐新疆棉，而受到網民追捧，運動品牌李寧及安踏等更股價上揚。

新一波藝人割席潮再起，一眾香港藝人如容祖兒、惠英紅、周柏豪、Janice Man及Angelababy等也爭相在微博表態「支持新疆棉花」。王一博發聲明終止與Nike品牌的一切合作；陳偉霆（的士陳）亦宣佈與Tommy Hilfiger割席，陳奕迅、彭于晏、Angelababy、張鈞甯、迪麗熱巴、易烊千璽及王嘉爾等，亦與adidas終止一切合作。

與此同時，內地民間展開「義和團式」反西方熱潮，有人火燒Nike波鞋洩憤，還有商場拆除H&M的戶外廣告牌，甚至宣佈場內H&M暫停營業一天。

官方各部門亦紛紛出面表態，外交部發言人華春瑩強調，中國人民的民意「不可欺，不可違」；商務部發言人高峰則指，純白無瑕的新疆棉花不容玷污抹黑，反對外國干涉中國內政。

3月26日

內地抵制H&M的行動持續，至少3個省市，包括河北衡水市、山東濟南及北京的H&M分店繼續被迫關門，河北石家莊萬象城的H&M分店招牌燈箱，則被人用白紙遮掩。內地網民除了關注個別國際品牌的反應，亦鎖定足協促使其更換國足球衣贊助商Nike；但Nike是中超16支球隊及男女足國家隊球衣贊助商，若解約，將涉及巨額賠償。

不過，所謂「身體最誠實」，有內地網站的民調顯示，Nike若不道歉但選擇減價，有高達45.1%內地人表示會購買。

而被內地傳媒指是抵制新疆棉花「幕後推手」的良好棉花發展協會（BCI），其上海代表處發聲明圖撇清與這場風波的關係，指中國區項目團隊嚴格遵照BCI審核原則，從未發現一宗有關強迫勞動的事件，但內地仍有網民號召向當局舉報這個組織。

台灣總統蔡英文晚上在Facebook發帖回應「血棉花」風波，表示希望北京當局正視維吾爾族的人權議題。西方亦有聲音力挺拒用新疆棉花的企業。長期關注中國人權及新疆議題的華裔女記者表示，中國政府正利用並操縱民眾的愛國主義情緒，來達到其政治目的，建議西方國家應為這些遭中國網民「出征」的企業提供支持，鼓勵他們抵制人權侵犯問題和中國的強權。美國著名對沖基金經理、Hayman Capital創辦人巴斯（Kyle Bass）表示，美國應該停止與邪惡政權做生意。

3月27日

「血棉花」風波波及瑞典家具品牌IKEA（宜家）。有內地網民指IKEA因未有找藝人代言，一開始「成功神隱」，但隨後發現IKEA曾發出過拒用新疆棉花的聲明，網民因而在微博發動「出征」行動。不過，同屬BCI會員的LVMH，旗下品牌包括LV、Dior、Bvlgari、Céline等卻都沒有被抵制，大批內地網民更為其護航，聲稱LVMH「沒發表聲明」，就可以免受抵制。

另外，作為Puma大中華區代言人的台灣女歌星蔡依林終於跪低，被發現其台北小巨蛋「UGLY BEAUTY」 演唱會海報中，贊助商PUMA已悄悄消失，獲一眾大陸網民稱頌。

有外媒則發現，近日在江蘇省考察的國務院總理李克強，竟然到訪一間為Nike、Adidas提供化工原料的合資工廠，內媒報道此事時相當低調，未有提及到這工廠的行程。

綜合報道

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