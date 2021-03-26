內地樓巿持續下滑，有賣家居然「免費送房」，樓盤只送不賣！環繞北京的河北省三河市、涿州市、固安縣等地，由於樓巿連續四年下跌，樓盤滯銷，部份單位出現「資不抵債」，賣家寧願把物業蝕本送出，也不願繼續供樓，於是在網上發佈「免費送房」的售樓廣告，接手者只需要承擔剩餘貸款即可將物業免費贈送。然而，幾乎無人肯接盤。

河北燕郊鎮有環京樓市「風向標」之稱，內地記者走訪當地，發現不少房地產項目變成爛尾樓，很多地產中介的店舖已經換成其他商店，地產經紀夏潔指當地買家主要來自北京，但由於疫情，北京來往河北必須有檢測證明，去年上半年幾乎沒有來自京城的客人，不少地產經紀選擇離開。樓價持續下跌令當地業主感到焦慮，2016年環京樓市暢旺，石家莊市民杜先生在香河縣以190多萬元人民幣（下同，約226萬港元）購入一個單位，僅2017年初短暫升值，之後一直跌價，「現在市值不到140萬元（約166萬港元），首期基本跌沒了。」

接盤者需承擔剩餘貸款

緊鄰北京房山的河北涿州巿，當地地產經紀鄭丘指不少樓盤已經從2017年初的每平方米兩萬多元（約2.38萬港元），大跌五成，但市場仍然冷清，去年他經手成交的樓盤少於20個。河北大學經濟學院教授張玉梅說，「免費送房」只是噱頭，接手者需要繼續承擔貸款和貸款利息，如果房價跌幅超過了三成，其實購置新房成本更低，沒有任何優惠，基本無人「接貨」。

《新華每日電訊》