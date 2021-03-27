瑞典H&M、美國Nike等國際時尚品牌，被指拒用新疆棉遭內地官民追擊。內地民眾繼續發揮義和團式抵制，包括以愛國之名阻止年輕人購買H&M產品，揚言「不要錢也不能買」；也有人追拍滋擾穿Nike鞋的男孩。小粉紅網民紛紛讚好類似短片，但也有不少網民留言，不滿這種道德綁架的行徑，指實質是損害國家的愛國賊。

內地網上近日不斷湧出一些愛國短片，顯示各地民眾以不同方式針對抵制拒用新疆棉的國際品牌，包括到門市示威、指罵店員、掃貨架、燒鞋及剪衫等等，被外界形容是義和團式反西方。

昨日（27日）網傳一條攝於重慶解放碑H&M店的短片，顯示一名正在試鞋的年輕女子，遭一名操四川話的大叔不斷指罵。短片見大叔不斷向坐着試鞋的女子說打折也不能買、便宜也不能買、「教你做個中國人」，還多次說「不要錢也不能買」，其間年輕女子曾輕聲駁嘴「不要」，大叔隨即爆粗，罵H&M貨品垃圾，「吃中國的飯，砸中國的鍋」等，獲持機拍片男子多次讚「說得好」。

另外，微博賬號「Harriet同學」一條以iPhone拍攝上傳，估計是攝於上周五晚（26日）廣西南寧的短片顯示，一名穿藍長袖衫、藍白短褲的年輕男子，疑因穿着Nike波鞋和背着Adidas背囊，在行人路上遭疑是女博主追拍。她不停要求「回個頭可不可以呀」和用疑是雷射筆照射男子的前路，又指男子的「鞋和包很有……」，行徑形同滋擾，但該男子始終不理睬，最終追拍的女子罵他是「臭X絲」。

新浪微博

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