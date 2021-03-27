今年為中國共產黨成立100周年，中共不容社會穩定有任何岔口，要做到監控工作滴水不漏，除了透過科技，「人肉監控」更是不可或缺。多年來，內地當局將社區劃分為「網格」（Grid），再安插「網格員」（網格管理員）對民眾作出監察，上報任何對政權造成威脅的「隱患」。今年1月，香港一名鄧姓的跨境貨車司機就因違反防疫規定，被網格員「逮住」，趕出深圳。全國去年最少有450萬名網格員在數以百萬計的網格上，進行人盯人的監控工作，以內地14億人口計算，相等於「1人盯300人」。《蘋果》記者早前更親身致電應徵網格員，發現網格員其實並非公務員，而是屬於政府外判工，需要進行筆試及面試，入職時須接受體檢。時事評論員林和立向《蘋果》表示，網格員其實是中共維穩系統的其中一個構成部份，並認為其功能與文革時期出現的居民委員會性質類近。

內地當局透過科技，如人臉識別、網絡過濾等，將民眾的生活言行層層監控，而網格員的出現，就是讓監控工作名正言順地入屋進行。網格員對港人來說可能非常陌生，其實可比喻為香港的區議員。當局將城市或鄉村轄區按照一定的標準劃分成為單元網格；以街道幹部、公安司法人員、社區工作者作為網格管理員，官方指網格員負責承擔網格內的社會服務和社會管理各項事務。

資料顯示，2004年，北京市東城區率先實行城市管理網格化，隨後再伸延至上海、長春等數十個城市試點。到了2013年，網格化管理亦推行全國。到了武漢肺炎全國爆發，網格員的身份更趨高調。

全國450萬名網格員

去年3月，《法制日報》報道指，「全國近450萬名專兼職網格員『秒進』戰時狀態，充份發揮基層、基礎、基石作用，既做訊息核查員、政策宣傳員，又做矛盾調解員、群眾服務員，有力築牢疫情社區防控的『第一道防線』」。

報道又寫道：「疫情發生後，各地以綜治中心為指揮樞紐，以網格為基本單元……北京組織8.5萬餘名兼職網格員隊伍實施『敲門行動』，開展多輪次的入戶走訪核查工作；湖北動員全省城鄉近17萬名網格員，開展疫情監測……」可見全國網格員的規模幾達「梗有一個喺左近」的程度。

2020年2月，內地傳媒報道，「近年來，廣東政法綜治部門已按照一個網格300-500戶1,000人左右的標準，在全省25,932個村（社區）共劃分140,005個網格，配備了177,384名專兼職網格員，在鎮街綜治中心的統籌下，開展基層社會治理工作。」另外，2019年9月也有內媒指，深圳市社區網格管理辦公室有1.9萬個基礎網格，當中包含了2.1萬多名網格員。

網格員的職責包括排查社情民意、在職責範圍內化解矛盾糾紛、為居民提供相應的政務服務、打通基層政府和社區居民的溝通橋樑等。實質例子有：深圳寶安區福永街道網格綜合管理中心興圍網格站的兩名網格員，去年4月20日在巡查期間發現一間倉庫內堆放大量易燃紙箱和雜物，且傳出刺鼻味道；兩名網格員隨即上前檢查，並通知街道安監辦工作人員到場處理，當局最終將約300公斤油漆悉數扣查。

港跨境司機被舉報

今年1月31日，香港一名姓鄧的跨境貨車司機因違反跨境司機軌迹管理規定，擅自與深圳市社區內18名居民接觸，結果被督促立刻返港。根據官方當時的通報，深圳龍華區觀瀾街道牛湖社區網格員率先收到異常作業預警訊息，指該鄧姓司機「在已申報作業點區域外停留超過1小時4分」，遭督促立刻返港，並被停止入境豁免隔離資格60天。

另外，有受訪者向《蘋果》表示，他在廣東工作時感覺網格員的存在不明顯，但「每個地方的安排並不一樣」。他提到，有一位關係要好的女同事是新疆漢人，對方透露新疆的網格員情況比較混亂，「新疆相對比較嚴，大約300米乘500米的範圍內會有一名網格員，外地人回去大概要事前兩周跟負責自己家一區的網格員聯繫，並回答『你是從哪裏來』、『你會待多久』、『你去過甚麼地方』等問題。」後來他同事聯絡了兩名網格員，第一個網格員態度比較好，說她可以回新疆，但第二個網格員卻堅決表示她不能回新疆，態度亦很差，「由於她當時就買了機票，所以知道後相當生氣，而當她跟家人抱怨此事，家人就表示當地的網格員主要是維吾爾族青年，教育程度較低，『能找到一個會說漢語的網格員就已經很好了』。」

時事評論員林和立對《蘋果》表示，網格員其實是中共維穩系統的其中一個構成部份，並認為其功能與文革時期出現的居民委員會性質類近，這些居民委員會通常由退休人士組成，負責管理全大廈的電話打出打入，當時大陸電話尚未普及，一棟大廈大約只得一部，另外亦會將出入該區的陌生人或可疑人物向公安報告。

《蘋果》記者／《法制日報》／《廣州日報》／南方網

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