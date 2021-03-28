內地因新疆棉花掀起的品牌抵制潮越演越烈，不少愛國小粉紅都用自己的方式去支持新疆棉花，有民眾到門店抗議，亦有人焚燒品牌的商品洩憤。內地有饒舌歌手（Rapper）為此創作歌曲，諷刺H&M、Nike等外國品牌「賺中國人的錢，砸中國人的鍋」，其中一首作品更獲新疆共青團垂青，在微博轉載，令這些歌曲在內地影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）獲得過百萬次點擊，牆內小粉紅紛紛圍爐取暖，但在外國常用的影片網站YouTube上，點擊率卻未如理想。

獲新疆共青團微博轉載的《你可荒謬》（你可是Nike諧音、荒謬拼音為H和M開頭）由新疆青年李韻之演唱，當中歌詞提到「賺着中國人的錢，又砸了中國人的鍋」、「只要損害了利益，就是破壞了所謂自由」，惟部份歌詞詞不達意，令人費解，例如「他考第一，肯定像我一樣營私作弊」、「從台灣到新疆、從瑞士到香港，走過一百年，最清楚我從來沒靠天象」。

另一首饒舌歌曲《荒謬》則由內地音樂人「Jian-阿健」包辦曲詞唱，歌詞主要諷刺H&M：「今天我想上街買衣服，試了幾件衣服都覺得用料不足，華麗的外表裏面是虛偽的面目」、「它說它的衣服乾乾淨淨可朔源，它說得漂漂亮亮才方便賺錢，它又說它的供應鏈全球化很多元，它說的冠冕堂皇像是人權的代言」。

兩首歌在B站大熱，獲新疆共青團加持的《你可荒謬》，自3月26日上載，截至28日上午10時，已經有30萬點擊率，另一首《荒謬》更有逾107萬點擊率，內地網友留言狂讚「好聽」、「中國人硬起來」、「要讓世界知道，少欺負中國人」、「想賺中國人的錢還敢詆毀中國人」。

不過，這兩首歌的受歡迎程度只停留在國內的同溫層，有網友將這兩首歌轉載到YouTube，《你可荒謬》27日於上載，只有不足300次點擊，《荒謬》於28日凌晨上載，截至早上10時點擊率少於100。

新浪微博／台灣《自由時報》

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