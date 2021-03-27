內地民眾繼續用自己方式抵制外國貨，支持國貨，以示愛國。多間H&M店舖表明不再營業，直至另行通知，繼續營業的店舖則出現退貨潮；有酒店明言拒絕穿H&M及Nike的人士進入。反之，國貨似乎成為大贏家，帶貨網紅薇婭一小時賣出2,000萬（2,374萬港元）新疆棉產品，多間李寧專門店出現爆買潮。國產品牌昨發起「力挺新疆棉，共賞新疆美」聯合倡議，表明「以振興民族品牌為己任，攜手推廣包括新疆棉在內的國產高品質原料」。

昨天全國多間H&M的人流疏落，買衫的人少，反而退貨的人多，有網民稱店員看到人流，已預先說：「是退貨的嗎？」在哈爾濱，有退貨的市民稱：「就是為了新疆這事件想退了，對於市民來說就是抵制不買！就是一毛錢也不給它賺」。自內地興起抵制H&M熱潮開始，陸續有多間H&M實體店表明不再營業，河北省石家莊市再有H&M表明停止營業，開業日期要「另行通知」。

有酒店禁穿adidas者入住

這股抵制潮似乎有慢慢走向極端之勢，湖南有酒店在門口貼上一則聲明，明言「即日起，凡穿着H.M/耐克（Nike）/阿迪達斯（adidas）者，謝絕辦理入住！」網民對此褒貶不一，較多網民斥之為「如果真是這樣，只能說酒店負責人腦子有泡，譁眾取寵。」但有網民反駁：「人家有這個態度，有病的是自己不抵制還不讓別人抵制。」

目前外國品牌在內地遇上重大危機，反之現時獲官媒力捧的國貨卻有重大機遇，特別是李寧品牌贏盡風頭。李寧前天宣佈與內地男藝人肖戰簽約，肖成全球代言人，激起近兩天爆買李寧波鞋風潮。在寧波的李寧店，很多大學生排隊買鞋，與旁邊冷清的Nike及H&M截然不同。不少人稱：「頭一次看見進李寧需要排隊」，甚至人流多得令實體店實施人流管制。

淘寶網紅主播薇婭前晚為新疆棉帶貨，吸引1,200萬人次線上收看，僅一小時就熱銷價值超過2,000萬元的毛巾及棉襪等新疆棉製品。薇婭稱今次收益全作慈善用途，希望讓大家感受新疆棉的優良品質。相反，一些幫Nike及adidas帶貨的主播，直播中明言只為上班才開，一件都不推銷，但仍被網民鬧爆，在直播默默垂淚。

昨天探路者、特步、361°、貴人鳥、凱樂石等五家國產品牌發起「力挺新疆棉，共賞新疆美」聯合倡議，提出四大綱領，譴責以政治攻擊內地紡織行業的行徑；亦明言「以振興民族品牌為己任，推廣包括新疆棉在內的國產高品質原料」。

官媒：中西鬥爭才剛開始

新華社旗下《參考消息》昨發表評論，稱「H&M抵制新疆棉只是折射了西方借涉疆話題圍獵中國的冰山一角，中外圍繞涉疆話題的鬥爭實際上早已開始，也遠未結束。」文章形容，中西「這場鬥爭才剛剛開始」。新浪微博