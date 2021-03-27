新疆棉風波仍未遏息，其中一個涉事品牌Hugo Boss本在微博「跪低」，稱會一直支持新疆棉，但昨突然「企硬」，把撐新疆棉的貼文刪除，換上另一則「分享對新疆地區觀點」的文章，並附上官網連結，重申拒絕新疆棉。Hugo Boss發言人對外媒表示，微博一開始的「下跪」文並沒獲得授權，Hugo Boss亦沒有從供應商採購任何來自新疆的商品，該公司的中國代言人李易峰等人昨立即發聲明解約。

德國品牌Hugo Boss上周四（25日 ）在微博發文表示「我們一直尊重一個中國原則，堅決捍衞國家主權和領土完整。」、「我們將會繼續採購和支持新疆棉花」，一度被視為在新疆棉風波中「跪低」，但很快就被發現，去年該公司在官網表明不用新疆棉的聲明仍沒撤下，中國網民怒斥其「陰陽企業」。

李易峰表忠停合作

至昨日清晨，Hugo Boss終給予中國一個明確答案，把支持新疆棉的貼文刪除，並上載另一則貼文，表示「我們珍惜與中國各個地區的合作夥伴長期的友誼，為此，我們在公司網站上分享了關於新疆地區的觀點」，並附上連結至官方網站中對新疆棉的英文聲明，當中表明絕不容忍強迫勞動，又強調對於新疆侵犯人權的情況，企業將會審視全球的供應商，需要大家共同擁有同一價值觀，雖然重視與中國各地區的長期合作關係，但至今Hugo Boss並沒有使用任何新疆的供應商去生產任何商品。

路透社引述Hugo Boss發言人回應，指微博上表態支持新疆棉的文章未經授權發佈，已經刪除，英文版的聲明就是公司的立場。內地藝人李易峰、朱正廷等三人立即在微博表態與Hugo Boss終止合作關係，李的聲明表示，「我們只與明確支持和採購新疆棉花的品牌進行合作。」

事實上，在今次事件中，不時出現外國企業與設立在中國的分部不同步的情況，當中良好棉花發展協會（BCI）上海辦事處前日以「全體員工」的身份來表態撐新疆棉，而總部則沒有在這一次有明確的聲明。

小粉紅未抵制LV Dior

另外，由於這次中方向全球多個品牌「宣戰」事出突然，此前有眾多外國品牌贊助中國節目或劇集在這兩日播出時，都要以打格的方式把贊助商遮擋，當中包括真人騷「青春有你3」數十個參加者白衣上的「adidas」被打格、與Nike終止合約的白敬亭主演的電視劇也將他身上的nike剔號打格。

不過，雖然BCI被中國視為抵制新疆棉的幕後黑手，但也不是每個BCI會員都被抵制。擁有LV、Dior、Bvlgari、Céline等奢侈品牌的LVMH2017年成為BCI成員，這次並沒被視作「辱華」品牌，因為大批內地網民指LVMH沒發表拒用新疆棉的聲明。

新浪微博