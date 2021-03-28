中國的軍事擴張及戰狼外交，越來越引起周邊鄰國疑慮。日本及印尼兩國防長周日（28日）會談後，強烈反對中國片面改變東海及南海現狀，並考慮在南海舉行明顯是針對中國的聯合演訓；日本更表明對中國實施的《海警法》，深表憂慮。

日本共同社報道，日本防衞大臣岸信夫與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）周日在日本防衞省舉行會談，兩人談到有關東海及南海的局勢時，都認為應該讓國際社會知道日本與印尼強烈反對中國企圖片面改變現狀的做法。

會談後，岸信夫向媒體表示，日本自衞隊考慮與印尼軍方在南海舉行聯合演訓。

岸信夫表示，他向普拉伯沃表示，日本對於中國早前實施《海警法》，容許海警局動武一事深感憂慮。他與普拉伯沃在會談時均同意要加強日本與印尼之間包括國防裝備、技術等國防合作，以強化「自由且開放的印度太平洋」構想。

日本與印尼本月30日將在東京舉行外交及國防部長會談（2+2會談），討論有關國防裝備的轉移等。

中央社／共同社

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