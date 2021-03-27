中國國務委員兼防長魏鳳和到訪東歐塞爾維亞，專程到當年遭美軍「誤炸」的中國駐南斯拉夫使館舊址憑弔烈士，並稱中國軍隊絕不允許歷史重演。內媒昨高調報道，料新仇舊恨加劇內地反西方情緒。軍事評論員黃東批評，中共為宣傳有決心打敗美國，竟「吃22年前老本」，明顯是黔驢技窮。

黃東︰反映中共黔驢技窮

魏鳳和應匈牙利、塞爾維亞、希臘、北馬其頓國防部長邀請，於24日至31日赴四國訪問。魏前日抵達塞爾維亞的行程十分緊湊，除與塞爾維亞總統武契奇會面，更到當年中國駐南斯拉夫使館被炸的舊址憑弔烈士及獻上鮮花（圖）。魏稱，中國人民永遠不會忘記這段歷史，「我們完全有能力、有決心捍衞國家主權、安全、發展利益」。

黃東對本報表示，魏鳳和憑弔烈士既有大內宣，也有大外宣的作用，目的是表達中方反美决心堅定不移。黃稱，北京在中國駐前南斯拉夫使館被炸20周年時沒有隆重紀念，現在卻「抽死人水」煽動民族主義及反美情緒，其實已暴露自己「黔驢技窮」，除了用反西方民族主義企圖凝聚民心，已變不出新花樣，只能夠繼續「吃22年前老本」。

1999年5月8日科索沃戰爭期間，以美國為首的北約部隊出動B-2隱形轟炸機進行轟炸任務，卻命中中國駐南斯拉夫使館，當場炸死中國《新華社》記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎夫婦。北京認為這是蓄意轟炸，引發全國大規模反美示威活動，包括衝擊美國駐京使館等。事件引爆冷戰結束後中美之間又一次危機，中美關係一度陷入最低谷。

《蘋果》記者/ 新華網