美國總統拜登上任兩個月，對中共總書記習近平似乎已得出結論。一名美國高級官員對英國《金融時報》表示，美方認為習近平越來越想塑造自己的歷史定位，特別在台灣問題上，他從滿足於維持現狀，轉變為蠢蠢欲動、謀求統一，美國對中共有意奪取台灣的控制權，感到越來越不安。

《金融時報》引述一名美國高級官員指出，經過兩個月的評估，認為習近平正為他的第三任期舖路，並打算冒更大的風險，以謀求增加他的歷史定位，令拜登政府不安。

拜登政府對習近平的評估，與即將接戴維森（Philip Davidson）出任美軍印太司令部司令的阿奎利諾（John Aquilino）的憂慮相同。阿奎利諾日前出席參議院聽證會時警告，中國併吞台灣的威脅「比想像更近」，他認為從現在到2045年，各種不同評估攻台時間都有，但「這個問題可能比大家想像地更迫在眉睫」，也認為美國迫切需要在短期內部署「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威嚇力。

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）則表示，北京當局正在眾多方面採取更具威嚇的策略，包括在南海擴張、對澳洲經濟施壓、戰狼外交官出戰歐洲及中印邊境的軍事對抗等。

英國《金融時報》

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