台灣今日（28日）下午2時41分發生地震，北部地區的民眾感受到震感。中央氣象局報告指，地震規模5.2級，震央位於台灣東部海域，距離宜蘭縣約104公里，震源深度約98公里，最大震度3級，暫時未傳災情。

出口前已被搶購一空

台灣農委會周日（28日）表示，首批由澳洲消費者預購2噸鳳梨（港稱菠蘿）已於上周四（25日）空運抵達澳洲，該批鳳梨經過澳洲檢疫官嚴格查驗，隨機選取85箱，全部果實經仔細檢查，昨日（27日）上午檢疫合格，順利通關。

農委會續指，這是台灣鳳梨首次成功出口澳洲，且在出口前已被預購一空，顯示澳洲消費者滿心期待品嚐台灣金鑽鳳梨。自本月1日至26日，3,813噸台灣鳳梨輸往大陸以外市場，較去年同期外銷量增加3,102公噸，增長幅度高達436%。

史文清涉家族式腐敗及權錢交易

江西省人大常委會原副主任史文清，被指嚴重違紀違法而被開除黨籍，當局將收繳其違紀違法所得，並移送涉檢察機關依法審查起訴。中央紀委國家監委網站周日（28日）表示，經審查，史文清涉及勞民傷財，搞形式主義，公款報銷應由個人支付的費用，違規收受禮金；違規選拔任用官員，違規干預和插手市場經濟活動和執紀執法活動，大搞家族式腐敗及權錢交易，並非法收受巨額財物。

現年66歲的史文清，2010年出任江西副省長，2011年出任江西第二大城市贛州市委書記，2015年調任省人大常委會副主任。至2019年底，3名來自不同地方的企業家分別對他進行實名舉報，稱其在贛州索取賄賂，而他是於去年9月「落馬」。

大陸「共享尿袋」集體漲價

共享充電寶（港俗稱尿袋）近日因漲價而頻頻登上微博熱搜榜。內媒調查發現，商圈和醫院等場所使用充電寶每小時需3至4元人民幣（下同，約3.5至4港元），酒吧夜店等則高達每小時10元（約12港元）；有用戶甚至因未能及時歸還而一天花費99元（約118港元），等同於購買一個充電寶。

事後有企業回應有關質疑，聲稱他們是因「缺錢」才這樣做，「一來搶佔市場所花的巨額補貼需回本，二來受疫情影響導致營收沒有達到預期，考慮到回收成本問題才漲價」。不過內媒發現，共享充電寶的運營企業不僅沒有虧損，反而一本萬利，而企業上市在即則是這次漲價的重要推手。

西安地鐵擬禁止用尿袋

西安市交通運輸局上周五（26日）公佈《西安市城市軌道交通乘客守則（徵求意見稿）》，當日起至下月1日公開徵求意見，其中最受關注的是當局擬禁止「在車站、列車上吸煙、點燃明火、使用移動充電物品」。事件引起網民熱議，有留言批評當局「偏離以人為本的核心」，「這個政策有點莫名其妙吧，吸煙和打火機禁止我是支持的，但是充電寶根本沒必要吧，一是沒啥大危險性，二是充電寶已經是一個必需品了」、「一刀切就是懶政的表現」。

綜合報道

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