早前到武漢追查病毒源頭的世衞專家組預料數日內會完成報告，惟需待內地認可才能公佈。中方外交人員前日向駐華使節吹風時透露，專家小組認為由蝙蝠傳染給人類，或經冷凍食品運輸傳播的可能性較大，極不可能由實驗室傳出。但美國疾控中心前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）直言病毒是從武漢病毒研究所洩漏，前年9月起蔓延。

世衞專家小組成員安巴雷克（Peter Ben Embarek）表示，調查報告正進入定稿階段。報告公佈時間已推遲多次。世衞突發衞生事件專案執行主任萊恩強調，上次赴武漢調查是「出於對成員國的尊重，報告將作為任務報告與成員國分享，供他們考慮和討論。」中國外交部提早對外吹風，稱專家組認為病毒經動物和冷鏈食品傳播的假設可能性最大，實驗室洩漏的可能性最小。不過，病毒學家、非牟利科學機構《生物科學資源專案》創辦人拉瑟姆說：「所有證據都顯示病毒來自中國。第一，它是從武漢開始的；第二，截至目前，所有最接近新冠的病毒都在附近，主要在雲南省，有一個在泰國北部。」

美專家：武漢研究所洩漏

美國疾控中心前主任雷德菲爾德亦認為，病毒是由武漢病毒研究所洩漏，但非蓄意為之，世界過去有案例。他指，過往當病原體從動物傳染給人類時，往往需要一段時間才能增強傳播力，惟今次病毒傳播力一出現已很強，故認為是研究員在實驗室內無意感染後帶出外面。美國之音／法廣網