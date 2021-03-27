台美前日簽署海巡合作備忘錄，同日有20架大陸軍機擾台創新高。對此，台灣總統府發言人張惇涵昨日表示，北京當局單方面軍事挑釁，無助區域和平以及兩岸關係發展，更不會得到台灣人民支持。美國國務院則嚴厲敦促北京停止在軍事、外交和經濟上對台施壓。

蘇貞昌：窮兵黷武沒必要

張惇涵昨出席公開活動時被問到共軍當日一口氣20架戰機擾台時表示，國軍與國安單位都有完整掌握與相關應處，確保台海和平，請國人放心。同日行政院長蘇貞昌則說，窮兵黷武浪費的是國力、擔憂的是人民；簽備忘錄是為了地區和平，不斷擾台沒有必要。張和蘇均指北京當局應該清楚知道，區域的和平穩定，每個區域內的國家都要負起相關責任。

面對共機大規模擾台，美國國務院發言人書面回應中央社記者提問時重申，北京當局應與台進行有意義對話。美在台協會（AIT）與駐美代表處前日簽署合作備忘錄，設立海巡工作小組促進雙邊溝通、合作與資訊分享。這是美國總統拜登1月20日上任以來，美台簽署的首份合作備忘錄。同日有20架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

這創下國防部去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發佈共機動態以來，規模最大的一次，也是今年數量最多的一次，被解讀成具有針對性。

台灣蘋果新聞網/中央社