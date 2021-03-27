中央在新疆棉事件上步伐不一？國務院總理李克強前日視察江蘇時，參訪為Nike、Adidas等品牌提供原材料的中德合資化工廠巴斯夫，引來各界解讀。有分析指，李此時視察敏感外資企業，如非偶然，很顯然就是表達對與他明爭暗鬥的中共政治局常委王滬寧之不滿。

李克強25日赴江蘇，翌日走訪南京的中石化與巴斯夫合資的揚子巴斯夫工廠。中共喉舌對李江蘇之行的報道，主要集中於26日舉行的經濟形勢視訊座談會。國務院辦公廳主辦中國政府網亦只披露李部份的實地視察，隻字不提他視察揚子巴斯夫工廠。但有人在微博貼出李參訪工廠的圖片和影片，網民才認出那為揚子巴斯夫的廠房。從影片可見，李對揚子巴斯夫管理人員說：「要把這個企業做成……以中國人為核心的世界一流企業」。

疑表達對王滬寧不滿

據悉，巴斯夫2020年的中國銷售額達到85億歐元（約780億港元），僅次於美國。巴斯夫正為身陷新疆血棉風波的Nike、Adidas之原材料供應商，有評論認為李是在釋放信號表明「自己與那些抵制H&M的人不同。」

時評人士鄭中原認為，發起抵制洋貨的運動的共青團中央和各大官媒，直接聽命於主管意識形態的王滬寧。王一直和李明爭暗鬥，鄭分析，李視察敏感外資企業，如非偶然，很顯然就是在表達對王的不滿。自由亞洲電台/微博