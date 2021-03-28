新疆棉花成為大陸與西方國家外交角力的主戰場，中共力撐新棉花「純白不容玷污」，大力宣傳國內對棉花產量需求大，惟翻查大陸傳媒較早前的報道，顯示大陸農民種植棉花的意慾下降，改種水稻、玉米、大豆等農作物。另外，對於有大陸民眾抵制拒絕使用新疆棉花的外國品牌，台灣經濟學家吳嘉隆認為，此舉將加速外國企業在華撤離，不利大陸經濟。

每年4至9月是新疆棉花的主要生長季，內地傳媒報道，隨着天氣轉暖，在新疆阿克蘇、喀什等地棉農已經開始澆灌、保墑，按照進度不久就可以開始播種。由於新疆地區光照充足，晝夜溫差大，降水少，空氣乾燥，蟲害不嚴重，形成種植棉花得天獨厚的條件。而且新疆南部的熱量條件更好，所以品質最好的長絨棉就在南疆。

雖然大陸官方強調外國企業不用新疆棉花「是他們損失」，官媒又不斷報道棉農辛勤播種，惟大陸農戶種接棉花的意欲持續下降，根據中國棉花協會2月公佈的調查顯示，全國植棉意向面積為4,569.87萬畝，與去年相比下降0.59%，較上期則縮小1.58個百分點。

調查指，2021年內地棉農植棉持續下降的主要原因是政府落實棉花補貼不完善，目前仍有部份棉農還未拿到2019年的補貼，再加上水稻、玉米、大豆等農作物價格上漲，且投入較少，農戶「睇錢份上」都放棄種植棉花。

而根據中國棉花信息網的預測，2021、22年度國內棉花種植面積預期289萬公頃，同去年相比略減0.5%；產量預期約585萬噸，較去年減少7%，證明內地植棉面積持續萎縮。

美、英、加早前已宣佈禁止新疆棉花或相關產品入境，或會對大陸的棉花需求減少，從而令收購價下降，棉農收益直接受影響。另一方面，台灣總體經濟學家吳嘉隆認為，大陸民眾抵制拒用新疆棉的廠商，是變相的保護主義，對經濟不利。

吳嘉隆指出大陸經濟下滑，且受困於貿易戰與武漢肺炎疫情，沒有辦法像以前一樣向外國「大撒幣」，歐洲人對中國的經濟利益亦不再寄予期望，回歸價值觀成唯一的選擇。而當歐洲支持美國，會給其他國家發出信號，令本來在觀望的國家不再猶疑。

吳嘉隆也提到，美國現時的戰略構想就是削弱大陸經濟，所以會想動用貿易戰與科技禁運。而如今大陸把外國品牌下架，促使外國企業加速撤離中國，正中美國的下懷。

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