內地官方聲稱無懼外國抵制新疆棉花，不過有熟悉內地棉花產業人士「安梁」（筆名）直斥中方說法是混淆視聽：「關鍵是你（內地廠商）無法證明出口或提供給外商的布料沒有用新疆棉」。由於內地工廠生產與採購作業不夠透明等因素，要提出布料不含新疆棉的證明很困難。若不解決問題，隨時全國一半紡織服裝出口企業面臨未來三年無定單。

安梁對中央社表示，紡織服裝產業是內地重要的優勢產業，如果歐美日等國家都不用新疆棉，內地紡織服裝產業將出現供過於求，政府也將不再補貼，從棉花種植開始就會大幅萎縮，造成關廠失業。

業者︰華稱不怕抵制是死撐

《人民日報》26日刊文指出，新疆棉佔全國產量的87%、佔國內消費的67% ，為滿足國內需求，內地每年還需進口200萬噸左右的棉花，言下之意是不怕國外制裁。安梁認為是混淆視聽，他指由於內地工廠生產與採購不夠透明等因素，要提出布料不含新疆棉的證明很困難。他舉例，總部設在香港的大型棉紡織企業溢達集團現在應該很頭痛，這家跨國企業在內地等地設有生產基地，銷售客戶包括美、歐、中、日。

翻查內地行業報告，新疆棉質素遠比不上澳洲棉及美國棉，新疆棉的種植成本亦遠高於外國。現時種植棉花的農民幾乎沒錢賺，內地一方面靠補貼來減低成本，另一方面大量購買內地棉囤貨，相信今年亦會進口更多棉花。

中央社/科學網