中國與西方國家正為新疆議題角力之際，國務委員兼外長王毅則繼續在中東地區訪問，拉攏盟友。他接受阿聯酋通訊社訪問時，特別提起10年前的阿拉伯之春，認為後遺症仍在，令中東「動盪至今」。不過，中國本身也可能都是引起中東國家不穩的因素，中國與伊朗簽訂25年長期、全面合作協議後，引起當地民眾不滿，導致反中情緒高漲，部份網民高叫「中國滾出伊朗」。

中國外交部網站發稿指，王毅昨日（27日）接受阿聯酋通訊社書面訪問，提到中東近代長期被大國博弈、地緣爭奪所左右，引發複雜矛盾，造成地區局勢動盪不止，也影響全球穩定。王毅又特別指出，2020年是「阿拉伯之春」10周年，呼籲中東國家要痛定思痛，因為「10年前開啟的那場動盪的後遺症仍然在衝擊着中東和平穩定的根基」。

王毅強調，中國「從不謀求改變各國的制度模式」，「秉持不干涉內政原則」，鼓勵中東國家以「獨立自主精神，探索具中東特色的發展道路」。他又反對將恐怖主義和特定的民族宗教掛鉤，並聲稱中國願和中東國家一起深化反恐和去極端化合作。

「阿拉伯之春」是指2010年12月突尼西亞「茉莉花革命」後，在北非及阿拉伯國家發生的一連串政治運動，示威者試圖推翻原有的專制政體。

王毅本月24日起陸續出訪沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋和巴林，並到阿曼進行工作訪問。他在訪問伊朗期間，與伊朗外長扎里夫簽署中伊25年合作協議，預料將為整個中東地區開創4,000億美元（約3.1萬億港元）年貿易額。惟這份協議引起伊朗民眾不滿，在Twitter上出現「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）的熱門Hashtag。

有伊朗的Twitter用戶的帖文上載「中國滾出伊朗」、波斯灣遭到長城圍繞禁錮等貼圖，網民亦指協議未得伊朗人民同意，認為中國會佔據和掠奪伊朗資源，甚至出現用中文發表的激烈言論說：「建議中共政府向每一個派往伊朗的中國人送棺材……從現在開始，沒有任何中國人會在伊朗安全。」

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）去年7月曾指控德黑蘭當局在伊朗人民不知情下，正「與外國就為期25年的新協議展開談判」。當時扎里夫曾保證協議「不會有秘密」，並承諾會公佈協議內容。惟直至兩國簽署協後，扎里夫的承諾仍未兌現，伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）只是概括地指出協議包含20項條款，涵蓋「政治」、「行政合作」、「人民和文化」、「司法、安全和國防」 、「區域和國際」等方面，但沒有具體內容。

中央社

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