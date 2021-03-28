瑞典時裝品牌H&M去年發表拒用新疆棉花的聲明近日遭中共翻舊賬，內地民眾至今持續抵制。內媒周日（28）報道，多間內地的H&M分店的標誌被遮蓋，國產品牌李寧則出現排隊人潮。成都公安在一間Ｈ＆Ｍ外放置警告牌，聲稱店內扒手很多，要求網民提防，網民稱「侮辱性極強」。而一名女子日前在河南鄭州的H&M分店外舉牌抗議，卻被公安帶走，片段在Twitter上廣傳。

內媒記者於周六（27日）晚上8時前往廣西南寧市西關新天地商場的H&M分店，發現玻璃櫥窗上的標誌被人用紅布遮蓋，並留意到附近有很多民眾逛街，不過只有少數人進入門店，店內上下兩層只有不足100名顧客在選購衣物。山西太原萬達廣場的H&M分店，招牌亦被遮蓋，但該店仍然正常營業。

有網民今日在四川成都金牛區一間H&M分店門外，發現派出所放置一塊牌子，寫着「重點打擊扒竊店鋪」，聲稱這店的扒竊案件經常發生，提醒民眾「保管好財物」。網民稱在H&M近日被針對時，當局放這個牌子，「傷害性不大，但侮辱性極強」。

相對於H&M，內地品牌的店舖則熱鬧得多，有網民在微博上指，李寧分店有很多人在排隊，其中不少是穿着Adidas球鞋來，「大家都急切地換國貨新鞋」，亦有網民繼續上載到李寧購物的照片。

河南鄭州市一名女子卻因加入抵制行動而遭警方拘捕。該女子上周四（25日）前往中原萬達廣場的H&M分店，舉牌「我支持新疆棉花，抵制H&M」抗議，並多次騷擾進入店內的民眾，要求他們「愛國」不要購買H&M產品；警方其後接報趕至現場，並警告「妳再這樣（做），（就）強制逮捕妳！愛國有很多形式……」，惟女子卻表示「這就是我愛國的一種，大家認為我危害社會管理了嗎？」，最終遭到警方帶走。

網名「帽哥basa」的香港網民梁可民，近日在微博上拍片狠批H&M的拒用新疆棉花聲明「荒謬」，獲得大批內地網民關注，更登上微博熱搜榜第一位。他在片中聲稱：「H&M，別浪費時間去關注中國人權問題了，我是一個在中國住的中國人，我告訴你根本沒有這個問題，這是假的！」他除聲稱H&M的衣服質量差，更聲稱自己在新疆住過、有「新疆朋友」，「他們全部都非常支持中國政府和中共。所以為甚麼你會覺得你比我們更清楚（新疆情況）？你以為你是誰？」梁可民接受內地中新社訪問時聲稱，很高興見到有關影片爆紅。

新浪微博／中新社

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