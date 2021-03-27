窮盡積蓄買樓，裝修多處質量有問題已令人不快，內地有業主更發現新屋未入伙，施工人員居然在睡房留下「便便」，惡心陰影，揮之不去。最荒謬的是，開發商竟科學地拿起疑遭排泄物弄污的物料深深吸一口氣，指要親聞確定。

內媒報道，楊女士花了250萬元人民幣（約297萬港元），在杭州某屋苑買了一個連裝修單位。今年1月3日收樓時，發現單位裝修有很多瑕疵，包括地磚有明顯花痕、窗台雲石開裂、廚櫃有破洞、主廁燈故障等。楊女士當時要求發展商先維修才收樓，但對方堅持楊女士收了樓才幫她執修。

由於發展商遲遲未完工，楊女士本月14日再到新樓視察進度，發現許多瑕疵仍未獲處理，最令她氣憤的是，在滿地建材、垃圾的主人房地下，居然發現有一片疑是排泄物的污迹，令她極感惡心。

發展商代表前來跟進時，拒絕更換有大片花痕的地磚，只肯再打磨有裂縫的窗台雲石，但又未能承諾何時完工。至於楊女士投訴主人房地下有「便便」，發展商代表竟聲稱不能確定污迹是甚麼，沒戴口罩的他，更即場拿起污物放近鼻孔深深吸口氣，說是要「聞一下來確定」。

楊女士表示，難以置信的是，該發展商代表聞完污迹後竟說惡臭味似是油漆味道，指楊女士覺得有需要便進行化驗來判斷。但發展商其後對楊女士造成困擾致歉，並指會盡快處理相關問題。

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