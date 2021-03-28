共機頻繁擾台，電子偵察機近期更經常出現，台海電子戰儼然已悄悄開打！長期監控台灣西南空域狀況的軍事迷許耿睿表示，本月就偵搜到2次、長達20分鐘的訊息干擾，屏東、高雄等地的收訊雷達只有雜訊，中央氣象局長鄭明典亦稱曾有降雨雷達接到「非氣象回波」，懷疑解放軍是正在測試電子戰裝備。

許耿睿表示，本月11日他偵測到美軍一架MQ-4C無人機在台灣西南空域外進行偵察，當時解放軍空中預警機及電偵機尾隨在後，面對中共電偵機一路逼近，美軍MQ-4C無人機在屏東貓鼻頭南方做了一個「Crazy Ivan（美軍事術語：緊急迴轉）」動作後，往巴士海峽飛行，脫離共機干擾。他表示，當時用作監控台灣西南空域飛行器訊號都被干擾，時間長達20多分鐘。

鄭明典則在本月18日上傳一張雷達合成回波圖到FB，他表示「降雨雷達無顯示的回波，在澎湖南方，這是非氣象回波，很明顯！這個非氣象回波的特殊點在於，它的源頭在海峽中線以西」。當時許耿睿給鄭明典留言，說他的監控系統也出現異常的電子干擾，兩架共軍電戰機在西南空域，詢問「不知到（道）會不會就是干擾源」。鄭明典回話說：「軍事的問題不方便討論。」

台灣自行研製的雄風三型導彈前總工程師張誠表示，中共在近年已開始準備對台電子戰，擾台機隊中經常伴隨電偵機，不論是軍方內部或是民間系統，都陸續偵測到中共電子干擾紀錄，顯示中共已有能力進行初階電子攻擊，「台軍不可不慎」。

張誠又強調：「只要兩岸開戰，不會是先萬彈齊發，一定是電子戰先開打！」他表示，共軍將先對台灣進行無線通訊干擾，阻撓戰略通訊，進一步利用電磁脈衝影響台灣的無線通訊、飛機導航、導彈導控的電子控制裝置，癱瘓台軍能力，甚至利用衞星系統擾亂通訊指揮，大幅降低台軍的應變能力。他更稱，未來誰能掌控「制電磁權」，就能掌握戰爭進程。

對於解放軍是否對台、美軍機進行電子干擾的軍事行為，國防部不願多說，僅強調國防部會運用聯合情監偵掌握台海周遭動態。

台灣《蘋果新聞網》

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