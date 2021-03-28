瑞典時裝H&M以及美國運動用品Nike等國際品牌，去年因新疆強迫勞動而拒用當地棉花被中國翻舊賬，引發內地民眾「義和團式愛國」行動，同時亦引發外國停用後，新疆棉花或出現滯銷的憂慮。雖然官媒早前引述新疆官員及棉花種植者聲稱市場無問題，不過央視新聞周六（27日）報道卻指出，有當地棉農坦言很擔心所種植的棉花受到牽連；另外有新疆棉花企業負責人更透露，部分主要依靠出口的棉花企業「損失達到幾個億」，皆因其銷售渠道已經被徹底切斷。

報道引述現年55歲的新疆尉犁縣棉農艾爾肯·艾則孜稱，他依靠家裏的150多畝棉田，每年收入約10萬元人民幣（下同，約12萬港元），生活一直相當富裕，惟今年卻因附近工廠不再收購他的棉花，令他很擔心生活受到影響，他說：「聽說今年棉花賣不出去，老闆要是虧的話，我們怎麼辦？如果棉花老闆賣不出去，我們怎麼辦老百姓？」

尉犁縣眾望工貿有限公司負責人張彪受訪時就表示，他已連續兩年從艾爾肯的棉田收購棉花，這些棉花在其工廠加工後會銷往國內外，但去年起卻失去出口的機會。

張彪說：「很多（品牌）就是終止了新疆方面的原料的供應，包括供應商的選擇上，有的是放棄了新疆的，有的甚至放棄了中國的供應商。」他又透露由於他的公司處於產業鏈上游，所以預期損失不算太大，但一些主要依靠出口的棉企，銷售渠道已經被徹底切斷，「有的企業損失達到幾個億」。他又表示，如果外國對新疆棉花實施長期禁令，「那可能對於新疆棉花的中間加工企業來講會有比較大的風險，工人的就業機會，農戶的種植可能都會受到影響，他們的收入也會降低」。

報道又引述被指是這次風波幕後推手、瑞士良好棉花發展協會（BCI）上海代表處首席代表吳艷，聲稱BCI暫停認證新疆棉花的決定，「實際上會導致近50萬噸的新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈」。

吐魯番市農業農村局黨組書記劉玉桐早前對內媒表示，吐魯番每年種植約8萬畝棉花，當地有11間棉花加工廠和4間大型棉紡織企業，棉花是按照產量，配給到紡織企業，他聲稱：「我們自身棉花的需求量就很大，這些加工廠和棉紡織企業在消耗吐魯番的棉花基礎上，70%的棉花還需從南北疆調過來」，又指如H&M等國外企業抵制新疆棉花，「損失的是他們」，市場、原料、品牌會受影響，他更揚言「十個這樣的企業都不可能對中國造成影響」。

中國棉花協會棉農分會會長曹會慶則表示：「新疆棉花不缺訂單，而紡織廠永遠面臨原料問題」，又說BCI停止對新疆棉花發出認證並不會造成新疆棉花積壓，強調自去年武漢疫情爆發，東南亞、印度等地因為無法控制疫情，很多訂單都從東南亞的工廠轉到中國，大陸的棉花需求大增達到1,000萬噸，而新疆棉花產量才500多萬噸，「銷路完全沒有問題」。

央視新聞／《蘋果》資料室

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