緬甸軍方2月1日發動政變以來，持續血腥鎮壓上街抗議的平民，昨日更以大開殺戒的方式慶祝政變以來首個軍人節（Armed Force Day），造成逾百人死亡，死者包括小童。上千名在台緬甸僑生今（28日）在中正紀念堂自由廣場，舉辦「聲援緬甸政變烈士英雄祈福」活動，並強烈譴責軍政府濫殺、奪權，呼籲全球政府正視緬甸情況。

現場聚集上千名在台緬甸僑生，以及來自泰國、香港的聲援團體，共同聲援昂山素姬，高呼「拒絕政變、還我民主」、「敏昂來（緬甸國防軍總司令）是恐怖分子」等抗議口號。有僑生高舉要求釋放昂山素姬的標語，譴責軍方濫殺無辜。活動亦邀請了台灣基督教牧師及緬甸高僧替受難者祈福念經，高舉白菊花表示哀悼。

活動發起人張如明表示，緬甸發生政變後，所有國人都非常憤怒，尤其是海外的緬甸同胞，希望透過一次又一次的集會，讓大家發洩情緒，也要讓全世界看到緬甸的遭遇，同時希望在緬甸國內的朋友知道，他們並不孤單，還有很多人跟他們站在一起。

張如明指出，今天的活動是呼籲軍政府盡快釋放昂山素姬，「她才是我們的民選領導」，並讓緬甸恢復為民主自由的國家。另外，今天活動所獲善款都將捐予因為戰爭、遊行而失去家人的人。

一名緬甸在台留學生小艾（化名）表示，緬甸軍政府所有暴行都超出任何人道主義可接受的範圍，用武力濫殺無辜的人民與示威者，「這已經不是政變，甚至是一場屠殺」！她期待緬甸有天能走向台灣民主自由的生活方式，在那之前，緬甸的人民不會放棄。

台灣《蘋果新聞網》

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