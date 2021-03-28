新一輪沙塵暴今日吹襲華北地區，影響範圍達300萬平方公里，北京首當其衝。當地的生態環境監測中心今早發現，全市的空氣質量指數已經爆錶，其中PM10污染物的濃度超過1,500，市中心的六區更錄得超過2,600，全市灰濛濛一片，部份地區能見度不足1公里，不少網民都取消周日的活動，不敢隨便出門，當局亦指，今年的沙塵天氣次數，比常年偏多。

北京市生態環境監測中心今早8時公佈，空氣質量指數為500，至上午10時更顯示市內指數升至999。全市已經達到6級嚴重污染，空氣質量指數已爆錶。而今早7時在各區更錄得極高的PM10濃度，市區內六行政區（東城區、西城區、海淀區、朝陽區、豐台區、石景山區）達2,673，相對較低的東北部地區亦有1,528。通州、房山、門頭溝、豐台、大興的部份地區能見度不足1公里。

北京的氣象部門呼籲民眾不要隨便出門，特別是老人、兒童和患有呼吸道過敏性疾病者。若果民眾必要出門，應戴好口罩、做好防護，以免沙塵對眼睛和呼吸道造成傷害。不少網民都取消今日的活動，留在家中「抗沙」。可是仍有民眾今早要出門上班，有網民稱市區都變得灰濛濛一片，「只能說，沒有之前那波（輪）恐怖吧」。

氣象部門又指出，今天的沙塵天氣範圍相當廣，包括京津冀周邊的17個省區市，影響面積近300萬平方公里，強度可能達到沙塵暴級別。當局又指，今年以來內地已出現5次沙塵天氣，包括一次強沙塵暴，相比常年明顯偏多。

新浪微博／中國天氣網

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